Weihnachtsfeier in der Corona-Krise - Wittstock: So besucht der Weihnachtsmann in der Corona-Krise die Mosaikschule

Weihnachten ohne Weihnachtsmann? An der Mosaikschule in Wittstock ist das undenkbar. Dafür drückte der Bärtige im roten Mantel mit seinem Team sogar die Schulbank, um alle Corona-Auflagen zu erfüllen. Wie die Übergabe ablief, verraten wir hier.