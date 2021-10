Wittstock

Der Weihnachtsmarkt in Wittstock wird in diesem Jahr etwas anders ablaufen als in den Jahren zuvor. Einen Ausblick auf das, worauf sich die Wittstocker freuen können, gab Georgia Arndt, Leiterin des Amtes für Kultur und Tourismus der Stadt, in dieser Woche auf der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales.

Vom 27. November bis 5. Dezember in Wittstock

Demnach wird der Weihnachtsmarkt von 27. November bis 5. Dezember stattfinden und auf zwei Veranstaltungsorte verteilt – „auf den Marktplatz, um die Innenstadt zu beleben und auf den Amtshof, um dort in einer geschlossenen Atmosphäre zu feiern zu können“, sagte sie. Das soll vor dem Hintergrund der Corona-Situation dafür sorgen, dass sich die Besucherzahlen in der Innenstadt stärker verteilen.

Anders als in den vergangenen Jahren, wird der Weihnachtsmann diesmal nicht mit der Kutsche vom Bahnhof abgeholt. Vielmehr soll er in einer „theatralischen Situation“ empfangen werden.

Wir wollen Spannung erzeugen

Näher ins Detail geht Georgia Arndt nicht. Nur so viel: „Wir wollen Spannung erzeugen und eine neue Atmosphäre schaffen.“

Das Zelt des Zirkus’ Humberto wird auf dem Amtshof aufgestellt. Quelle: MAZ

Am Auftakt-Samstag soll es einen Weihnachtstanz auf dem Amtshof geben. Dazu wird das Zelt des Zirkus’ Humberto, der seit vielen Jahren regelmäßig in Wittstock überwintert, dort aufgestellt. Auch sei ein Weihnachtszirkus vorgesehen.

Die Planungen für den Weihnachtsmarkt seien laut Georgia Arndt aber noch nicht abgeschlossen. Die Pandemie macht es auch hier nicht leichter. Manche Beteiligte oder Künstler sagen ab, andere sind noch unentschlossen. Dadurch würden die Vorbereitungen immer wieder zurückgeworfen.

Aus der Eisbahn wurde nichts

So hatte die Stadt ursprünglich geplant, eine Eisbahn auf dem Marktplatz anzubieten. Aber das habe sich kürzlich zerschlagen. Bei allen Vorbereitungen sei es auch in diesem Jahr wichtig, flexibel und offen für neue Strukturen zu sein, sagte Georgia Arndt.

Grundsätzlich soll der Weihnachtsmarkt die Leute mit einem bunten Programm in die Innenstadt locken, damit sie ihren Besuch dort im besten Fall mit einem Einkauf verbinden, was den Einzelhändlern zugute käme. Zudem sei man bemüht, mit den Angeboten alle Altersgruppen anzusprechen. Um das zu erreichen, werde noch immer am Programm gefeilt.

Von Björn Wagener