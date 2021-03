Biesen

Der Eichenfelder Weg, der Biesen mit Eichenfelde verbindet, ist für viele Autofahrer eine „gefährliche Piste“. So hatten Anwohner auf der letzten Ortsbeiratssitzung das Problem abermals angesprochen. „Da reden wir schon bald 20 Jahre von“, sagte Ortsbeirat Ralf Zimmermann. Dass die Straße in einem schlechten Zustand ist, sei hinlänglich bekannt.

Anwohner hatten auf der Sitzung darauf verwiesen, dass durch Schlaglöcher, Wurzelwerk und angrenzende Bäume vor allem in den Kurvenbereichen brenzliche Situationen entstehen können, wenn man dem Gegenverkehr ausweichen müsse. Dann bleibe oft nur der Seitenrand. „Da steht man dann schon fast auf dem Acker“, sagte Anwohner Udo Zimmermann.

Der Ortsbeirat sprach auch über den Zustand der Straßen. Quelle: Christian Bark

Biesens Ortsvorsteher Burkhard Schultz hatte auf der Sitzung angekündigt, dass der Wittstocker Bauhof an der Straße notwendige Arbeiten ausführen werde. Das ist nach Auskunft von Bauhofleiter Benjamin Deutschmann bereits geschehen. Im Mai sollen weitere Arbeiten an der Fahrbahn stattfinden.

Allerdings kritisierten anwesende Anwohner die Maßnahmen lediglich als „Flickschusterei“ und fragten, ob nicht eine grundhafte Sanierung möglich sei. „Das ist auch eine Frage der Priorität“, erklärte Burkhard Schultz.

Keine Fördermittel abgreifbar

Anwohnerin Verena Bieder, die zugleich Baumamtsleiterin in Heiligengrabe ist, bestätigte, dass entsprechende Förderprogramme rar geworden sind. „Und wenn, dann gibt es lediglich Fördermittel für Hauptverbindungsstraßen“, sagte sie. Das Problem habe man auch in der Gemeinde Heiligengrabe.

Die Verbindung von Biesen nach Eichenfelde befindet sich in einem schlechten zustand. Quelle: Christian Bark

Hinzukomme, dass solche Maßnahmen in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden seien. Kommunen hätten im Idealfall häufig noch die Eigenmittel bei einem Förderprogramm, um meine solche Sanierung aber allein zu bewältigen, fehle das Geld.

Der Ortsbeirat nahm die Anregungen wieder mit in sein Sitzungsprotokoll auf, welches der Wittstocker Stadtverwaltung zukommen gelassen wird. Denn wichtig sei es nach wie vor, so Burkhard Schultz, an der Sache dran zu bleiben und sie immer wieder in Erinnerung zu bringen.

Von Christian Bark