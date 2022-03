Freyenstein

„Suche Wohnung – groß, schön und für möglichst kein Geld.“ Als sich Yvonne Frings mit diesen Worten im Internet nach einem neuen Zuhause umschaut, kommt genau ein einziges Angebot: Es ist die Wohnung über der ehemaligen Sparkassenfiliale in Freyenstein.

Diese vier Wände treffen die Berlinerin mitten ins Herz. Denn sie haben alles, was sie sich wünscht. Es gibt jede Menge Platz, einen idyllischen Ausblick aufs Schloss und sogar einen Garten. Der Mietpreis stimmt ebenfalls. Als sie dort einzieht, ahnt sie nicht, dass Freyenstein noch eine andere Überraschung für sie bereit halten wird.

Aber Überraschungen sind im Leben der 53-Jährigen nichts Ungewöhnliches. „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer auch eine neue“, sagt sie. Diese Überzeugung führt sie durch die halbe Welt – Japan, Neukaledonien, Südafrika, Neuseeland – und eben Freyenstein. Mit einem Globus in der Hand zeichnet sie ihren Weg nach. Er hätte auch anders verlaufen können, aber dass es ein ungewöhnlicher werden würde, war schon früh abzusehen.

Yvonne Frings aus Freyenstein: Schon immer ein Faible fürs Reisen

„Ich hatte immer ein Faible fürs Reisen und für Fremdsprachen“, erzählt Yvonne Frings. Die Eltern erziehen sie und ihre Schwester so frei, wie das damals in der DDR möglich ist. „Wir haben Westfernsehen genauso wie DDR-Fernsehen geschaut und wussten, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt.“

Eigentlich will sie Zirkusartistin werden, aber eine kleine gesundheitliche Einschränkung verhindert das. Dennoch träumt das Mädchen im Berlin der 1970er Jahre von der großen weiten Welt.

Und die beginnt erst einmal vor der Haustür. Nach dem Lehramtsstudium bekommt sie eine Anstellung als Sportlehrerin in einer Schule in Treptow.

Dem Tod von der Schippe gesprungen

Kurz vor dem Fall der Mauer wird Yvonne Frings schwer krank. „Ich bin dem Tod von der

Yvonne Frings aus Freyenstein an einer selbst gemachten Skulptur. Quelle: Björn Wagener

Schippe gesprungen“, sagt sie. Aber genau das befeuert ihren Lebenshunger nur noch mehr. „Ich wollte durch die Welt reisen, mir alles anschauen, der Enge entfliehen. Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu tun.“

Es sind immer Zufälle und Begegnungen, die das Lebenskarussell von Yvonne Frings am Laufen halten. Zum ersten Mal nimmt es kurz nach der Wende Fahrt auf. Ein paar Monate lang kümmert sie sich als Au-pair bei einer Familie auf der Kanaren-Insel La Palma um die drei Kinder – und lernt Spanisch. „Das war meine erste längere Auslanderfahrung.“

Zurück in Deutschland studiert sie an der Humboldt-Universität in Berlin Kunstgeschichte – „weil Kunst ein Steckenpferd von mir ist“.

Schicksalhafte Begegnung in der Humboldt-Universität Berlin

In der Disco des Uni-Kellers lernt sie ihren späteren Mann kennen – einen Diplombraumeister aus Bremen. Sie ziehen zusammen und schmieden Pläne. „Könntest du dir vorstellen, auch im Ausland zu arbeiten?“, fragt sie ihn.

In einer Fachzeitschrift übers Bierbrauen finden sie eine Anzeige für eine Stelle in Japan. Der Einsendeschluss ist eigentlich schon überschritten. Doch sie ermutigt ihren Mann: „Das ist doch gut, wenn deine Bewerbung kommt, haben sie die ganzen Ungeeigneten schon aussortiert.“ Genau so kommt es. Er setzt sich gegen rund 150 Bewerber durch. Die 1990er Jahre neigen sich ihrem Ende zu, als das Paar ins Land der aufgehenden Sonne aufbricht.

Japanisch-Crashkurs an der Volkshochschule

Yvonne Frings hatte zuvor zwar einen Japanisch-Crashkurs an der Volkshochschule belegt,

Streicheleinheiten für ihre Katze. Quelle: Björn Wagener

aber die Sprache bleibt eine Herausforderung. „Japanisch setzt sich aus drei Alphabeten zusammen“, erklärt sie. Hiragana umfasst 96 Schriftzeichen plus Kombinationen; Katakana ebenfalls, plus 3500 bis 3800 Kanjis. Das sind große Schriftzeichen. „Jeder Satz setzt sich aus Teilen aller drei Alphabete zusammen. Erst wenn man alles beherrscht, kann man ein Buch oder eine Zeitung lesen.“ Außerdem gibt es Romaji, das die japanischen Wortsilben ins lateinische Alphabet übersetzt – sozusagen das Einstiegsjapanisch für Europäer.

Mit Letzterem lässt sich zwar halbwegs kommunizieren, aber Schriftzeichen im Alltag bleiben ein Buch mit sieben Siegeln. „Wenn ich dort eingekauft habe, wusste ich nie, was ich im Korb hatte. Es war wie eine Lotterie“, schmunzelt die Berlinerin.

Das Paar lebt in einer ländlichen Region Japans, zehn Autostunden von Tokio entfernt. Obwohl es richtige Winter gibt, kennt man dort keine Zentralheizung im europäischen Sinne – lediglich transportable Wärmespender.

Gegenstände selbst sind beheizt, etwa Tischunterseiten oder Toilettensitze. Ungewöhnlich, aber effizient: Der Spülkasten verfügt über ein Becken, sodass man sich mit dem Wasser des nächsten Spülgangs die Hände waschen kann. Badewasser wird auf Knopfdruck nachgewärmt, denn die Prozedur dauert etwas länger. Grund: „In Japan duscht man erst und geht dann sauber in die Wanne, die ganze Familie, einer nach dem anderen.“

Als Deutschlehrerin in Japan

Vor Ort spricht sich rasch herum, dass eine Deutschlehrerin angekommen ist. Eine solche wird gerade gesucht. Yvonne Frings unterrichtet wenig später japanische Jugendliche und Erwachsene in Deutsch. Sie lernt die japanische Kultur kennen – unter anderem Origami und stundenlange Teezeremonien.

Da sie nur ein Touristen-Visum hat, muss sie alle drei Monate für mindestens zwei Wochen irgendwohin ausreisen – so geht es dann zum Beispiel zum amerikanischen Militärstützpunkt Guam in Mikronesien oder nach Bali in Indonesien – um danach wieder drei Monate in Japan bleiben zu dürfen. In diesen unvermeidlichen Zwischenaufenthalten verbessert sie ihr Schulenglisch.

Zwei Jahre bleibt das Paar in Japan. Als der Arbeitsvertrag ihres Partners ausläuft, gehen sie zurück nach Deutschland und heiraten.

Hochzeitsreise nach Südafrika

Die Hochzeitsreise führt sie nach Südafrika, wo ihre damalige Schwiegermutter lebt. Das Ehepaar überlegt, ob es dort bleiben soll, entscheidet sich aber dagegen.

Kaum zurück in Deutschland, kommt für ihren Mann ein Arbeitsangebot auf Neukaledonien, einer zu Frankreich gehörenden Inselgruppe im südlichen Pazifik. Sie gehen dorthin. Yvonne Frings arbeitet als Reiseleiterin, bringt in einer kleinen Eisenbahn auf Rädern deutschen Touristen von Kreuzfahrtschiffen die Schönheit der Inselwelt näher. In dieser Zeit lernt sie Französisch.

Sie leben wieder einmal in einem Appartement. Irgendwann wächst der Wunsch nach etwas Eigenem – endlich nicht mehr Miete zahlen müssen. Eine kleine Brauhofgastronomie – das wär’s. Auf einer Segeltour mit neukaledonischen Freunden lernen beide ein anderes deutsches Paar kennen. Es berichtet von einer kleinen Brauerei in einem Städtchen im Norden Neuseelands, die vor einigen Jahren zum Verkauf gestanden habe.

Auf dem Weg zur Brauerei in Neuseeland

Als der Arbeitsvertrag ihres Mannes ausläuft, fliegen sie nach Neuseeland. Denn die Brauerei, eine heruntergekommene Industrieanlage, aber mit Potenzial, ist tatsächlich zu haben. „Wir kauften sie nur per Handschlag, ohne genauere Kenntnisse“, erzählt Yvonne Frings. Sie muss nun in nur drei Wochen ein passendes Haus finden. Es klappt. Sie nehmen einen Kredit auf und bringen die Brauerei in Gang, haben anfangs aber nur eine Genehmigung für den Außer-Haus-Verkauf. So beliefern sie vor allem Hotels, Restaurants, Golf- und Bowlingklubs.

Später dürfen sie auch drinnen verkaufen, richten dafür eine gemütliche Pub-Atmosphäre her. Das Geschäft läuft. Aber der harte Gastronomie-Alltag fordert seinen Preis. Sie leben sich auseinander. „Das unterschätzen Auswanderer-Paare oft“, sagt sie. Es kommt zur Trennung.

2005 geht Yvonne Frings zurück nach Bernau

2005 geht sie allein zurück zu ihren Eltern nach Bernau. Noch ist Neuseeland aber eine Option für die Zukunft, da sie dort auch bereits Deutsch und Französisch unterrichtete und es damit auch allein schaffen könnte, wie sie glaubt. Sie geht also noch einmal nach Neuseeland zurück, um sich klar zu werden: Will ich dort bleiben oder zurück nach Deutschland?

Es gibt inzwischen ein starkes Argument für die Heimat: Bei ihrer Stippvisite zu Hause hatte sie ihre Jugendliebe wieder getroffen, den Mann, mit dem sie heute zwei Kinder hat. Im Mai 2006 geht sie also zurück nach Deutschland. Beide bauen ein Haus in Berlin.

Geeignete Schule in Meyenburg gefunden

Doch gesundheitliche und schulische Probleme eines der Kinder zwingen die Familie, sich im Land Brandenburg nach einer geeigneten Schule mit kleinerer Klassenstärke umzusehen – und findet sie in Meyenburg. In der dortigen Geschwister-Scholl-Grundschule gibt es die gewünschten Bedingungen für ihre Kinder und beim Anmeldegespräch auch gleich noch eine Anstellung als Englischlehrerin.

Gleichzeitig schaut sie sich nach einer Wohnung in der Nähe der neuen Schule und des eigenen Ferienhauses bei Sewekow um. Das war vor drei Jahren.

Sanierungsbedürftiges Haus in Freyenstein als Herausforderung

Über die beschriebene Internetsuche findet sie zunächst die Wohnung in Freyenstein und stößt später auf ein altes, sanierungsbedürftiges Haus im Ort. Sie kauft, entrümpelt und säubert es mit Hilfe ihres Partners und vielen Freunden, muss aber zunächst allein einziehen.

Noch gibt es viel zu tun. Sie möchte auch einen Fitnessraum einrichten – nicht nur für die eigene Familie, sondern für Leute aus dem Ort. Der Anfang ist gemacht.

An der Schule in Meyenburg hat sie eine Arbeitsgemeinschaft Kunst, Kultur und Sprache ins Leben gerufen. Dort bringt sie den Kindern verschiedenste Kulturen, Bräuche und Lebensweisen von Menschen in fremden Ländern näher – wer könnte das besser als Yvonne Frings? Und vielleicht weckt das bei manchem Schüler ganz ähnliche Sehnsüchte und Träume wie damals bei dem Mädchen in den 1970er Jahren in Ostberlin.

Von Björn Wagener