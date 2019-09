Weltkindertag im Rote-Mühle-Quartier

Wittstock

Das Datum dürfte viele irritiert haben. Kindertag, am 20. September? Hintergrund der Geschichte ist, dass vor allem in der Bundesrepublik an diesem Datum der sogenannte Weltkindertag gefeiert wird. In der ehemaligen DDR und anderen Ostblockstaaten war hingegen der 1. Juni der Tag, an dem die Kinder gefeiert wurden und heute noch gefeiert werden.

Die Kinder bewiesen ihr Geschick beim Dosenwerfen. Quelle: Christian Bark

Um den Tag bekannter zu machen, aber auch um den Kindern im Wohngebiet eine Freude zu machen, hatte das Quartiersmanagement der Rote-Mühle-Siedlung in Wittstock am Freitag erstmals zum Weltkindertagsfest geladen. „Bisher haben wir alle zwei Jahre unser Mieterfest gefeiert“, erklärte Doris Kohlmetz von der Hausverwaltung Dosse-Immobilien. Das sei in erster Linie immer ein Spaß für die Erwachsenen gewesen. Nun habe man mal etwas für die Kinder auf die Beine stellen wollen. „Denn Kinder sind ja unsere Zukunft“, betonte Doris Kohlmetz.

Eine Hüpfburg gab es auch. Quelle: Christian Bark

So gab es Bratwurst vom Grill, Getränke, selbstgebackenen Kuchen und Eis aus der Eismaschine des Quartiersmanagement. Mitmachstände sowie eine Hüpfburg hatte der Verein Esta Ruppin, der mit seinem Spielmobil gekommen war, aufgebaut. „Wir hatten viele Anfragen zum Weltkindertag. Aber die Wittstocker hatten uns am frühesten gebucht“, sagte Esta-Mitarbeiterin Nicole Tornow.

Das Spielmobil von Esta Ruppin hatte auch Seifenblasenwasser dabei. Quelle: Christian Bark

So konnten Kinder Dosenwerfen, Seifenblasenpusten und viele andere Spiele ausprobieren. „Wir haben sogar kleine Preise ausgelost“, sagte Doris Kohlmetz. Viele Kinder und ihre Eltern aus der Siedlung nutzten die Gelegenheit, auf der Wiese hinter dem Quartiersmanagement zu verweilen.

Zahlreiche Anwohner waren gekommen. Quelle: Christian Bark

Auch Mira und Miriam, zwei zehnjährige Mädchen aus dem Wohngebiet, hatten es sich mit Decken auf der Wiese bequem gemacht. Sie verkauften Spielzeug und Kleidung. „Vorher habe ich gar nicht gewusst, dass es noch einen Weltkindertag gibt“, sagte Mira.

Die positive Resonanz auf das Fest sagte den Veranstaltern zu. „Wir werden das im kommenden Jahr bestimmt wiederholen“, kündigte Doris Kohlmetz an.

Von Christian Bark