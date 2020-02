Erlebnisse aus der Wendezeit

Herzsprung

Manche Wende-Erinnerungen bleiben für immer – wie die Fahrt nach Walsrode, um das Begrüßungsgeld abzuholen, von der Dieter Herm berichtet. Ein schöner Ausflug mit den Kindern soll es werden, auch wenn streng aufs Westgeld geachtet werden muss: Pommes? Die kann man auch zu Hause essen. Doch auf dem Rückweg rollt der Wartburg etwas zu schnell über westdeutsche Straßen.

Von der Polizei gestoppt

„Wir wurden von der Polizei gestoppt und mussten 50 D-Mark bezahlen“, erzählt Dieter Herm. Da geht es hin, das eisern zusammengehaltene Begrüßungsgeld.

Geschichten aus der Wende-Zeit vor 30 Jahren stehen am Freitagabend in Herzsprung im Mittelpunkt. Katechetin Roswitha Döring aus Alt Ruppin von der Regionalakademie des Kirchenkreises lädt zu einem Erzählcafé.

Etwa ein Dutzend Leute kommen im Keller des Pfarrhauses zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Schnittchen und Alu-Chips

Der Tisch ist liebevoll gedeckt. Neben Schnittchen, Knabberzeug

Ein Stück greifbare Erinnerung: DDR-Geld liegt auf dem Tisch. Quelle: Björn Wagener

und Getränken liegen da auch DDR-Geldscheine und Münzen, sogenannte Alu-Chips.

Für die Vorbereitung hatte vor allem Gemeindekirchenratsvorsitzende Margrit Hahn gesorgt. Selbst teilnehmen kann sie aus gesundheitlichen Gründen aber nicht, wie es in der Runde heißt.

Roswitha Döring führt durch den Abend. „Niemand muss, aber jeder kann seine Geschichte erzählen“, sagt sie.

Die berühmte Pressekonferenz

Zur Einstimmung erinnert die Katechetin an den 1978 eingeführten Wehrunterricht für Schüler in der DDR und lässt die Pressekonferenz mit SED-Funktionär Günter Schabowski vom 9. November 1989 Revue passieren. An jenem Tag fällt die Mauer – fast unbemerkt in einem eher beiläufigen Satz über die neuen Reiseregelungen, „die es jedem Bürger der DDR möglich machen, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen“.

Tragweite zunächst nicht erkannt

Die Tragweite dieser Mitteilung ist damals nicht jedem gleich bewusst. „Ich habe das zunächst gar nicht als Reisefreiheit erkannt“, sagt Thomas Albrecht. Frank Babinsky erlebt diesen Tag als Soldat. „Da sickerte zuerst nur was durch. Dann wurde es uns beim Morgenappell mitgeteilt. Der Dienst ging erst mal ganz normal weiter.“

In den nächsten Tagen seien viele Arbeitsplätze leer geblieben, weil sich jene Kollegen auf in den Westen gemacht hatten.

Jutta Schade lebt damals in Westberlin und erinnert sich am Freitag, wie sie die Grenzöffnung empfand.

Unendlich gefreut

„Es hat mich unendlich gefreut. Am nächsten Tag haben wir live erlebt, wie die Innenstadtbezirke überlaufen. Die Straßen und Kreuzungen waren voller Menschen. Bis Weihnachten war jedes Wochenende verkaufsoffen. Supermärkte mussten über Mittag schließen, weil sie leer gekauft waren“, erzählt sie.

Christiane Müller erinnert sich, wie sie schon 1987 erstmals Gelegenheit hatte, nach Hamburg zu reisen. „Zuerst sind mir die Felder aufgefallen – wie sauber die waren.“

Einen Kaffee und eine Banane

Bei der Anreise habe es bei einem Kontrollstopp im Westen geheißen: „Wer ist aus der Zone? Der bekommt einen Kaffee und eine Banane. Wir haben gesagt: Wir nicht, wir nicht. Man hat sich so erbärmlich gefühlt.“

Zwischen den Geschichten greift Roswitha Döring immer wieder zur Gitarre und lädt zum Mitsingen ein: „Die Gedanken sind frei“ oder „Kleine weiße Friedenstaube.“

Von Björn Wagener