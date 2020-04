Start für Ruppiner Gartenwettbewerb

Wittstock

Naturnahe Lebensräume verschwinden in unserem Umfeld immer mehr. Für die Bewahrung von Wildpflanzen, Insekten und Vögeln können aber auch Besitzer kleiner Gärten etwas tun. Wildblumen in einem naturnahen Garten sehen schön aus und sind eine wunderbare Insektenweide. Heimische Sträucher sind eine wichtige Futterquelle für Vögel. Ein kurz geschorener Rasen mit exotischen Gehölzen und Schotterbeeten ist ökologisch von sehr geringem Wert.

Der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land möchte mit seinem Gartenwettbewerb die Menschen der Region für das Thema Artenvielfalt sensibilisieren. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 15 Bewerber am ersten Wettbewerb „Wie natürlich, naturnah und artenreich ist Ihr Garten?“

Paradiese für Wildpflanzen, Insekten, Vögel, Fledermäuse gesucht

Unter dem Motto „Garten der Vielfalt“ werden auch in diesem Jahr Gartenfreunde gesucht, die sich mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen für den Erhalt der Artenvielfalt vor ihrer Haustür einsetzen. Der Wettbewerb wird vom Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land mit Unterstützung des Naturschutzbundes ( Nabu)-Neuruppin, des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land und der Volkssolidarität durchgeführt.

Wer in seinem Garten ein Paradies für Wildpflanzen, Insekten, Vögel, Fledermäuse und Co geschaffen hat und dessen Grundstück sich innerhalb der Grenzen des Landschaftspflegeverbands befindet, der sollte sich jetzt bewerben. Wer sich nicht ganz sicher ist, ob sein Garten sich im Gebiet des Landschaftspflegeverbands befindet, kann sich auf der Internetseite informieren oder direkt beim Verband anrufen. Die Jury behält sich vor, Ausnahmen im Grenzbereich zu zulassen.

Wettbewerb: Teilnehmer können sich bis 15. August bewerben

Ein kurzes Bewerbungsschreiben mit den Kontaktdaten sowie zwei bis vier aussagekräftigen Fotos sind ausreichend. Einsendeschluss ist der 15. August 2020. Aus allen Zusendungen trifft eine Jury eine Vorauswahl von fünf Gärten. Diese werden dann besucht und bewertet. Die Gewinner werden auf dem „Tag des Apfels“, der in Menz am 17. Oktober stattfinden soll, bekanntgegeben.

Bilder und Anschreiben können in einer Mail an kontakt@lpv-prignitz-ruppin.de oder an die folgende Postadresse geschickt werden: LPV Prignitz-Ruppiner Land, Eisenbahnstraße 6, 16909 Wittstock. Die Bewerbung sollte mit den folgenden Angaben versehen sein: Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail­adresse sowie Bild- und Gartenbeschreibung. Bilder sollten in einer E-Mail als Anhang im digitalen JPEG-Format oder ausgedruckt in einer Größe von 10x15 Zentimetern eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es unter www.lpv-prignitz-ruppin.de.

Von Cornelia Felsch