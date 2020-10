Dranse

Diese Nachricht ist traurig und erfreulich zugleich: Ein junger Wendehals, der in Dranse aufwuchs und beringt wurde, ist in Südwestfrankreich tot aufgefunden und zurückgemeldet worden. Das ist eine kleine Sensation. „Die Wiederfundwahrscheinlichkeit von beringten Wendehälsen liegt bei nur 0,2 Prozent“, sagt dazu Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse.

Er selbst hatte die acht Jungen dieser seltenen Spechtart, die in einem Nistkasten in einem Garten im Ort heranwuchsen, am 20. Juli dieses Jahres zu Forschungszwecken in Altersreihenfolge mit Ringen gekennzeichnet. Kurz darauf flogen alle acht Jungvögel aus.

Ein kurzes Vogelleben

Zumindest eines dieser Jungen sollte nicht alt werden. Bereits am 28. August erreichte Jürgen Kaatz die Nachricht, dass bei Sigogne Charente in Südfrankreich ein junger Wendehals tot aufgefunden wurde – in 1241 Kilometern Entfernung vom Geburts- und Beringungsort Dranse.

„Der Fundort liegt in einer Region Frankreichs, die leider für den illegalen Vogelfang und Abschuss geschützter Vogelarten in Europa bekannt ist“ berichtet der Ornithologe und fügt an: „Trotzdem ist es gut, dass der beringte Vogel vom Finder an uns zurückgemeldet wurde.

Erkenntnisse für die Wissenschaft

Nur so lassen sich der Einfluss illegaler Verfolgung und der Jagd auf geschützte Vogelarten näher überprüfen und lokale Schwerpunkte der Bestandsverluste erkennen.“ Somit sei der junge Dranser Wendehals nicht umsonst in Frankreich ums Leben gekommen. Er hat zumindest seinen Beitrag zur Forschung geleistet.

Doch nicht nur der Wiederfund, sondern bereits die Tatsache, dass Wendehälse in Dranse brüten, ist erstaunlich. „Das war bisher nicht bekannt“, sagt Jürgen Kaatz. Als er im Juli erfuhr, dass ein Wendehals-Pärchen in Dranse seine Jungen aufzieht, „war das eine große Überraschung“. Diese kleinen Spechte sind die einzigen ihrer Art, die als Zugvogel auch nach Afrika zum Überwintern fliegen. Alle übrigen Spechte bleiben das ganze Jahr über ihren Brutgebieten treu, sind sogenannte Standvögel, wie der Fachmann sagt.

Namensgeber zur Wendezeit

Zur Wendezeit vor rund 30 Jahren wurden in Ostdeutschland frühere SED-Treue, die ihren „Hals allzu heftig wendeten“ nach den kleinen Vögeln ebenfalls als „Wendehälse“ bezeichnet.

Für die gefiederten Wendehälse wirkt sich der Klimawandel offenbar günstig aus, denn sie ernähren sich überwiegend von Ameisen. Und von denen gibt es in den trockenen Sommern mehr als genug.

„Schon im April und Mai hörte ich von meinem Grundstück aus den männlichen Wendehals intensiv nach einem Weibchen rufen“, berichtet Jürgen Kaatz. Es gelang ihm sogar, den Vogel mit akustischen Mitteln bis auf seinen Hof zu locken. „In die aufgestellten Fangnetze wollte er aber nicht gehen“ bedauert Jürgen Kaatz. Umso erfreulicher war für ihn die Nachricht von der Brut im Ort.

