Schweinrich

Ein betrunkener Mann hat in seiner Wohnung in Schweinrich erst eine Frau geschubst und dann auch noch nach Polizisten geschlagen, die den Streit schlichten wollten. Die Beamten waren am Donnerstag gegen 20 Uhr nach Schweinrich gerufen worden.

Das Mobiltelefon beschädigt

Der betrunkene, 50 Jahre alte Mann war in seiner Wohnung mit der 48 Jahre alten Frau in Streit geraten. Dabei soll er ihr Mobiltelefon beschädigt haben. Die Polizeibeamten brachten den Betrunkenen zu Boden und fesselten ihn. Der Mann schlug um sich – dabei wurde die Brille eines Polizisten beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Polizisten schrieben mehrere Strafanzeigen

Der 50-Jährige wurde angezeigt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung.

Von MAZ-online