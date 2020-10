Wittstock

Das Telefon will bei Stefanie Berlin gar nicht still stehen. Zahlreiche Urlauber haben die 64-jährige Mitarbeiterin des Landhotels Berlinchen bereits angerufen. Die Verunsicherung, ob und unter welchen Voraussetzungen Urlauber in Zeiten der zweiten Corona-Welle zu ihr ins Hotel dürfen, ist in etwa so groß wie die Vorschriften bisweilen unübersichtlich sind.

In Berlin haben am Montag die zweiwöchigen Herbstferien begonnen, das Hotel mit 19 Zimmern war ausgebucht. Seitdem Berlin und zig weitere Orte als Corona-Hotspot ausgewiesen sind, gingen bei Stefanie Berlin die Stornierungen ein. Die Einnahmeausfälle allein in dieser Woche samt des zurückliegenden Wochenendes schätzt sie auf 4000 bis 5000 Euro.

Das Landhotel Berlinchen lebt vorrangig von Stammkunden und Familien. Um ihnen den Urlaub trotz Corona schmackhaft zu machen, haben sich die Inhaber für einen "Corona-Gutschein" entschieden. Quelle: Susann Salzmann

Zwei vierköpfige Familien aus der Bundeshauptstadt übernachten zurzeit trotzdem bei ihr. „Dafür liegen mir acht negative Corona-Tests vor“, sagt die Hotelmanagerin. Ein Test kostet 150 Euro. Heißt also: Damit eine vierköpfige Familie urlauben kann, muss sie zusätzlich zu den Übernachtungskosten 600 Euro zahlen. Ein (notwendiger) Irrsinn, wie Berlin findet.

Stornierung von bis zu 60 Prozent aller Buchungen

„Natürlich soll sich niemand bei seinem Besuch im Hotel anstecken, aber wenn es diese Regeln gibt, dann einheitlich für alle und jeden - auch für Berufspendler und Tagestouristen zum Beispiel“, äußert sie ihre Erwartung an die große Politik. Das Landhotel lebe schließlich von seinen Stammgästen. Zahlen die Gäste so viel Geld extra, um bei ihr zu entspannen, will Berlin ihnen in Form eines Gutscheins etwas Gutes tun. Auf diesem schreibe sie ein Drittel der Corona-Testkosten für Familien gut – eine kleine Wiedergutmachung.

Wie sich die Situation über die kommenden Monate entwickelt, ist unklar. Klar sei aber bereits, dass sie bei Umsetzung der strengen Regeln wohl bis zu 60 Prozent aller Buchungen stornieren muss.

Bianka Salzwedel hat den Veranstaltungssaal des Hotels und Restaurants "Röbler Thor" in Wittstock während des Lockdowns modernisieren lassen. Quelle: Christian Bark

Jürgen Paul, Vorstandsmitglied beim Tourismusverein Wittstocker Land, hält die strengen Regeln zur Eindämmung des Virus persönlich für angemessen. „Ich erwarte aber auch, dass die Anzahl an Teilnehmern bei privaten Feiern und in der Partyszene deutschlandweit reduziert wird“, sagt Paul. Außerdem regt er eine einheitliche Meldepflicht aller Feierlichkeiten an sowie eine Reduzierung des Alkoholausschanks – vor allem nachts. Denn Promille im Blut befeuere, dass Menschen Corona-Regularien vermehrt nicht einhielten. Paul fordert zudem, dass Bund und Länder die notwendigen Tests für Urlauber komplett oder zumindest teilweise bezahlen. Die Tests seien schließlich ein ernstzunehmendes Hemmnis, überhaupt die Reise anzutreten.

Positiv sei in jedem Fall, dass ihm bislang kein einziger Hotel- und Gaststättenbetrieb bekannt sei, der aufgrund der Pandemie Insolvenz angemeldet habe. Davon ist etwa das Hotel Röbeler Thor weit entfernt. Zu 90 Prozent beherberge das Business-Hotel mit 14 Zimmern Berufspendler. Und die kommen weiterhin. „Wir hatten zuletzt lediglich zwei touristische Stornierungen“, so Hotelinhaberin Bianka Salzwedel.

Seit Mai ist das Seehotel Ichlim wieder für Touristen geöffnet. Quelle: Christian Bark

Weit gravierender ist die Situation bei Sylvia Konschak und ihrem Mann. Sie führen das Hotel Ichlim, nur wenige hundert Meter hinter der brandenburgischen Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. „Wir waren für diese Zeit komplett ausgebucht; jetzt ist fast die Hälfte der Zimmer leer“, sagt Konschak.

Schon seit Beginn der Corona-Krise warte das Bundesland mit überaus strengen Regeln für die Hotelbranche auf. Diese machen auch den Konschaks zu schaffen. Denn wer zu ihnen ins Hotel kommen will, muss einen Corona-Test mitbringen und sich die nächsten Tage in Quarantäne aufhalten. Ungestört die Gegend erkunden? Fehlanzeige. „Die Gäste zeigen aber viel Verständnis“, lobt Konschak.

Von Susann Salzmann