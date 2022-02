Potsdam

Sie heißen Erika, Brigitte, Helene, Monika, Mary und Inge. Auf einem karierten DIN-A-4-Blatt hat Heinz Schumacher mit blauem Kugelschreiber erst ihre Telefonnummern, dann ihre Namen notiert, bei einigen auch Alter, Wohnort und Größe dazugeschrieben. Mehr als 50 Frauen stehen auf seiner Liste, fast 20 hat der Rentner aus der Nähe von Wittstock inzwischen durchgestrichen. „Geschäftsfrauen, Damen der gehobenen Klasse…“ Der 64-Jährige schüttelt den Kopf. „Das ist nichts für mich.“ Heinz Schumacher sucht eine, die ist wie er. Bodenständig. Einfach und herzlich. Bereit für noch eine große Liebe.

Doch wie findet man mit Mitte 60 auf dem Land die Liebe, wenn wegen Corona keine Tanz-Veranstaltungen, keine Ausflugsfahrten, keine Konzerte mehr stattfinden? Wenn kaum einer mehr ausgeht oder einlädt? Wenn Nähe zum Risiko wird? Heinz Schumacher hätte abgewartet und aufs Schicksal gehofft. Seine Tochter, die seit einem Jahr mit ihrer Familie wieder bei ihm wohnt, hat es lieber selbst in die Hand genommen. Mit ihrem Mann textete die 29-Jährige eine Kontaktanzeige und veröffentlichte sie Mitte Januar heimlich in der MAZ. Rubrik: Er sucht sie. Länge: 15 Zeitungszeilen. Wiederholungen: drei.

Tochter schaltet heimlich eine Kontaktanzeige in der MAZ

„Hallo! Mein Opa nennt mich Bolle. Ich bin 20 Monate alt und suche für meinen Opa eine Partnerin.“ So beginnt die Anzeige, die in den folgenden drei Wochen fast 270.000-mal gedruckt wurde und bis heute mehr als 60 Frauen zum Telefon hat greifen lassen. Sie verrät, dass Bolles Opa „(64 J; 1,70m; 70kg; verw.) ein lebensfroher Mensch“ ist. Dass er „viel in der Natur unterwegs“ ist, „im Wald und mit unserem Hund spazieren“ geht, „gern Fahrrad fährt oder im Garten aktiv“ ist. An den Wochenenden schaue er sich Veranstaltungen, Museen und Märkte an. „Und jeden Montag“, steht am Ende der Anzeige, „holt mich mein Opa von der Kita ab. Und wer weiß, vielleicht macht er das ja bald nicht mehr allein.“

Heimlich schaltete Mareike Schumacher für ihren Vater Heinz diese Kontaktanzeige. Die MAZ erzählt die Geschichte dahinter. Quelle: Anna Sprockhoff

Drei Jahre und drei Monate. So lange ist Heinz Schumacher inzwischen allein. Single, wie manche sagen – „besser Witwer“, wie er sagt. 35 Jahre war der gelernte Schlosser mit Marlies verheiratet, eine vom Land wie er, mit Herz und Temperament, „das passte“, sagt er. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder, bauten sich ihr Elternhaus aus, gingen tanzen, spazieren und trotzten Seite an Seite dem Schicksal, als ihr Sohn noch als Baby nach einem Unfall zum lebenslangen Pflegefall wurde.

Herzinfarkt reißt Ehefrau unerwartet aus dem Leben

Andere Frauen, ein anderes Leben als das gemeinsame in ihrem Häuschen bei Kyritz, „das hatte ich in all den Jahren nie im Sinn“, sagt Heinz Schumacher. Doch dann kam der 29. November 2018, der Tag, an dem er abends nach Hause kam und seine Frau tot auf dem Boden lag. Ohne Vorwarnung, ohne Chance auf Abschied hatte ein Herzinfarkt sie mitten aus dem gemeinsamen Leben gerissen. „Nur der Hund saß neben ihr, als ich sie fand.“ Ein Anblick, der sich Heinz Schumacher ins Gedächtnis gegraben hat.

Der 64-Jährige sitzt im Koch- und Essbereich des Hauses vor einer Tasse Kaffee, während er über den Tod seiner Frau spricht. Die Renovierung der beiden Zimmer, die neue Wandgestaltung, der dunkle Bodenbelag, „das war unser letztes gemeinsames Projekt“, sagt er. Ein Foto der beiden – eng aneinander- geschmiegt auf einem Sofa – steht in der Vitrine hinterm Esstisch. Der 64-Jährige seufzt und gesteht: Ja, sie fehlt ihm. Immer noch. „So ganz bin ich eben nicht drüber hinweg.“

„Es sollte eine sein, die offen und lieb ist“

Und doch: Heinz Schumacher ist so weit, sagt er. Er möchte eine neue Partnerin finden. Sich noch einmal verlieben, bei jemandem geborgen fühlen. Nicht den Rest des Lebens allein bleiben. „Gut wäre eine Witwe“, sagt er, „die weiß, wie das ist.“ Eine, die nicht auf Schlips und Kragen steht, die aufgeschlossen und bloß nicht überkandidelt ist, die Bolle und den Rest der Familie mit ins Herz schließt. Seine Tochter findet: „Es sollte eine sein, die offen und lieb ist.“ Eine, die „meinen Papa zu schätzen weiß“.

Heinz Schumacher mit seinem Enkel Bolle beim Spaziergang. Ein Foto von vorne hat der Rentner abgelehnt. "Sonst reden die alle über mich", sagt er. Quelle: privat

Ob Erika die Richtige ist? Oder Inge? Helene? Monika? Das herauszufinden, „überfordert mich bei den vielen Frauen schon ein bisschen“, gesteht Heinz Schumacher. Die Anzeige hatte Mareike Schumacher ohne sein Wissen geschaltet, als sie das erste Mal erschienen war, klingelte sein Telefon am Abend fast ununterbrochen. „Viele Frauen waren da gleich sehr emotional.“ Heinz Schumacher lächelt etwas verlegen. Für ihn, der sich „als eher schüchternen Typ“ beschreibt, eine Herausforderung. Wer weiß schon, wie man eine fremde Frau begrüßt, die auf eine Kontaktanzeige reagiert? Wie man fragt, was man wissen will, ohne unhöflich zu sein? Wie findet man im ersten Gespräch heraus, ob sich ein zweites lohnt?

60 Anrufe nach der Kontaktanzeige: Wie findet man die Richtige?

Heinz Schumacher hat zunächst mal alle Eckdaten geklärt. Name, Wohnort, Beruf, Familienstand. Bei einigen hat er sich auch Größe und Statur notiert, andere sofort durchgestrichen. „Eine motzte mal über Männer, die ausgewaschene Jeans und Jogginghose tragen“, sagt er, „dit is nun gar nichts für mich.“ Auch die Geschäftsfrau, die abends nie vor 20 Uhr zu Hause ist, flog raus. „Dann brauch ich ja auch keine Partnerin, wenn die nie da ist.“ Der 64-Jährige möchte wieder ein „richtiges Leben zu zweit“ führen. Und das bedeutet für ihn: „Wir wohnen zusammen, frühstücken zusammen, teilen die guten und mitunter auch weniger guten Momente. Am besten für den Rest seines Lebens.“

Vier Frauen hat der 64-Jährige inzwischen persönlich getroffen, eine von ihnen möchte er gerne wiedersehen. Deckname für die Zeitung: Miss Sunshine. Mit ihr ist er eine Weile durch die Sonne spaziert, hat sie danach zum Kaffee eingeladen. Kurz nach der Begrüßung hat sie ihn für einen Moment in den Arm genommen. Ob was Ernstes draus wird? „Mal sehen“, sagt Heinz Schumacher. Aber so nah war er der Liebe lange nicht.

Von Anna Sprockhoff