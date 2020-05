Wilder Müll bringt Schafherde in Wittstock in Gefahr

Wittstock

Dirk Greitemeier sorgt sich um seine Schafherde. Die zwölf Tiere stehen auf einer Weide am Liebenthaler Weg in Wittstock. Immer wieder muss er beobachten, dass dort Dreck und Abfälle über den Zaun geworfen werden.

Soayschafe sind in der Pflege anspruchslos

„Ich nutze seit sechs Jahren diese Weide“, sagt Dirk Greitemeier. Der 55-Jährige wohnt in Dossow und begann dort Anfang der 1990er Jahre mit der Schafhaltung. Er nutzt die Tiere als natürliche Rasenmäher. „Ich habe mich für Soayschafe entschieden, weil sie sehr leicht zu halten sind“, sagt er. Das Scheren dieser Rasse ist nicht notwendig, denn die Tiere werfen selbstständig ihre Wolle ab. Auch das Klauenschneiden entfällt. Das gesamte Verhalten dieser Rasse ist wildtierartig; sie lassen sich auch nicht durch Hütehunde lenken. „Ich lasse die Tiere nur grasen und habe damit keinen Aufwand“, sagt Greitemeier. Am Ende wandern die Soayschafe in die Wurst.

Störungen auf der Weide begannen vor fünf Jahren

Vor sechs Jahren wechselte die Schafherde nach Wittstock. Dirk Greitemeier bewirtschaftet als Pächter dort ein Hektar große Areal. Denn die Fläche in Dossow konnte er nicht mehr nutzen. Bereits vor fünf Jahren stellte Greitemeier das erste Mal fest, dass Abfälle über den Zaun am Liebenthaler Weg wanderten. In unregelmäßigen Abständen wiederholt sich der Vorgang. Rosenschnitt, Grassoden und andere Dinge liegen auf der Weide – das alles steht nicht auf dem Speiseplan der Tiere. „Der Verursacher ist mir nicht bekannt“, sagt Greitemeier. Und: „Das empfinde ich nicht als Schikane, das ist blanke Dummheit.“

Schafe sind Wiederkäuer und vertragen nur rohes Futter

Doch nun musste er feststellen, dass erstmals auch Essenabfälle zwischen den Bäumen abgekippt wurden. „Das ist eine Gefahr für die Schafe, denn das sind Wiederkäuer.“ Sie vertragen nur rohes Futter; Zitrusfrüchte gehörten aber nicht dazu. Unter den Abfällen befinden sich gekochte Eier oder Zitronen. „Damit ist das Tierwohl in Gefahr, auch von den fünf kleinen Lämmern.“ Glücklicherweise ist den Schafen bislang nichts passiert.

Dirk Greitemeier hält in seiner Freizeit Soayschafe. Immer wieder muss er Störungen auf der Weide am Liebenthaler Weg in Wittstock beobachten. Quelle: Christamaria Ruch

Mindestens dreimal wöchentlich kontrolliert Dirk Greitemeier die Weide und schaut, wie es seiner Schafherde ergeht. Bäume sorgen für Schatten, Futter und Wasser stehen ausreichend zur Verfügung.

Unbekannte versetzen den Zaun

Wer seinen Blick über die Fläche streifen lässt, entdeckt an vielen Stellen Brennesselbestände. „Darunter befindet sich alter Müll, der liegt wohl schon 30 Jahre dort“, sagt Dirk Greitemeier. Immer wieder kommen Müllbestandteile an die Oberfläche. Diese sammelt er ab, entfernt sie oder legt sie direkt vor dem Zaun ab. „Das sieht nicht schön aus“, räumt er ein. „Damit beuge ich aber vor, dass der Elektrozaun von Fremden versetzt wird“, sagt Dirk Greitemeier. Denn auch das musste er in größeren Abständen beobachten. Zumindest bei diesem Problem herrscht momentan Ruhe.

Appell an den gesunden Menschenverstand

„Ich kann nur an den Verursacher appellieren, bitte keine weiteren Essenabfälle auf der Weide abzukippen“, sagt Dirk Greitemeier. Und: „Derjenige, der so etwas macht, sollte sich einmal überlegen, wie es wäre, wenn auf seinem Grundstück plötzlich Fremde Müll abladen.“

Von Christamaria Ruch