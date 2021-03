Wittstock

Die Einwohnerfragestunde der jüngsten Wittstocker Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend platzte aus allen Nähten. Während dieser Tagesordnungspunkt sonst meist in wenigen Minuten abgehandelt ist, wurde die Zeit der Fragemöglichkeit ihrem Namen diesmal absolut gerecht. Das lag an einem speziellen Thema: dem geplanten Windpark Zootzen-Schweinrich. Er könnte bis zu 19 Anlagen mit einer Höhe von je 260 Metern umfassen.

Eine ganze Reihe von Einwohnern aus Schweinrich brachten dazu Fragen aus verschiedensten Blickwinkeln an.

Schallschutz und Schattenwurf

Wie überwacht die Stadt die Einhaltung der Richtlinien zum Imissionsschutz sowie zum

Die Wittstocker Stadtverordnetenversammlung tagte in der Stadthalle in der Ringstraße. Quelle: Björn Wagener

Schallschutz und Schattenwurf? Dazu Bürgermeister Jörg Gehrmann: Die Stadt könne das nicht gewährleisten, weil sie nicht die Genehmigungsbehörde ist. Hier sei – je nach Sachlage – vielmehr die Immissionsschutz- oder die Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig. Die Stadt stelle lediglich einen Bebauungsplan auf. Wer zahlt den Rückbau der Anlagen, wenn der Betreiber insolvent ist oder die Anlagen ihre Betriebsdauer erreicht haben? Antwort: Der Vorhabensträger ist verpflichtet, zurückzubauen. Dazu gebe es entsprechende vertragliche Regelungen.

Wird eine neue Stromtrasse gebaut?

Eine weitere Frage zielte darauf ab, ob eine neue Stromtrasse gebaut wird, um den vom Windpark erzeugten grünen Strom abzuführen. Antwort: Jeder Kreis sei verpflichtet, zwei Prozent seiner Fläche für regenerative Energien zur Verfügung stellen. Der hiesige Stromversorger Eon sei wiederum verpflichtet, regenerativ erzeugten Strom abzunehmen. Nähere Details seien dazu aus heutiger Sicht nicht bekannt.

Eher informativ ging es bei einer anderen Wortmeldung zu. Tabu-Kriterien für einen Windpark wie die laut Regionalplanung historisch bedeutsame Kulturlandschaft mit den Dörfern Schweinrich und Zootzen seien „einfach weggewischt“ worden, hieß es. Außerdem wurden eine Reihe weiterer Argumente vorgebracht, wonach die Landschaft nicht für einen Windpark genutzt werden dürfe.

Schriftliche Fragen zum Windparkplan

Bei dieser umfänglichen Wortmeldung mahnte Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schultz bereits zur Eile, weil er noch fünf weitere Wortmeldungen zu verlesen hatte, die im Vorfeld der Sitzung schriftlich eingegangen waren.

Auch dabei drehte es sich ebenfalls hauptsächlich um das Thema Windpark Zootzen-Schweinrich. Wie verträgt sich der Bau eines solchen Windparks mit der Förderung des Naturtourismus am Dranser See?, hieß eine Frage. Eine andere kam von einem Eigentümer eines Ferienhauses in Schweinrich, der unter anderen die Geräuschentwicklung und den Schattenwurf als „unzumutbare Belastung“ empfindet, gerade für Feriengäste.

Ein Fragesteller sorgte sich um den Zustand der Rosenecker Straße in Schweinrich, wenn diese zur Erschließung des Windparkgebietes genutzt würde.

Visualisierung des Parks ist angefordert

Eine weitere Fragestellerin forderte eine Visualisierung des Windparks, um seine Wirkung in der Landschaft deutlich zu machen. Letzteres habe man von den Investoren bereits angefordert, so Burkhard Schultz.

Alles konnte vor Ort nicht beantwortet werden, weil das den ohnehin engen Zeitplan gesprengt hätte. Offene Fragen sollen daher schriftlich beantwortet werden.

„Anhand all der Fragen sehen wir die Brisanz dieses Themas“, sagt Burkhard Schultz und betonte das „gute Recht“ der Einwohner, sich derart zu äußern. Er gab aber auch zu bedenken, dass die Windparkpläne ein laufendes Verfahren seien, in das die Stadtverordneten nicht involviert sind. Manche Antworten könnten daher erst später gegeben werden können.

Von Björn Wagener