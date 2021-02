Wittstock

Der geplante Windpark zwischen Schweinrich und Zootzen dominierte die Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung in Wittstock. Der Park könnte bis zu 19 Windkrafträder mit einer Höhe von je 260 Metern umfassen.

Sehen, wie der Windpark wirkt

Andrea Stelmecke von der Bürgerinitiative Freiraum Wittstock-Ruppiner Heide, die sich gegen die

Andrea Stelmecke von der BI während ihrer Anfrage vor den Bauausschuss in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Windparkpläne stemmt, monierte, dass bislang eine visuelle Darstellung des Windparks fehle. Eine solche wäre jedoch sehr wichtig, um den Einwohnern vor Ort, aber auch den Entscheidungsgremien einen Eindruck von dem zu verschaffen, was da gebaut werden soll. Die Ausschussmitglieder und Stadtverordneten sollten es sehen, bevor sie eine Entscheidung fällen, so Andrea Stelmecke.

Sabine Hentschke vom Sachgebiet Planung des Amtes für Stadtentwicklung sagte, dass eine solche Visualisierung ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Sie sollte im Zusammenhang mit der geplanten öffentlichen Veranstaltung stattfinden, die im vergangenen Jahr abgehalten werden sollte, aber coronabedingt ausfallen musste.

Mehr als 100 Stellungnahmen

Nach Auswertung der mehr als 100 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und aus der Öffentlichkeit werde entschieden, wie es weitergeht. Anregungen wie die der Visualisierung könnten in den Abwägungsprozess aber mit einfließen.

Amtsleiter Martin Bünning stellte klar: „Eine Visualisierung ist kein zwingender Bestandteil in einem solchen Verfahren.“ Die Forderung danach nannte er aber „einen Impuls“.

Das sind Sie den Bürgern schuldig

Andrea Stelmecke wollte sich damit nicht recht zufrieden geben. „Sie sind als Stadt Herr des Bebauungsplanes. Sie können sagen, ’wir wollen Bilder sehen.’ Ich finde, dass sind Sie den Bürgern schuldig.“

Najden Terzijski aus Schweinrich sieht den Windpark ebenfalls kritisch. Er wies vor dem Ausschuss darauf hin, dass die Windräder eine Gefahr darstellen könnten – Stichwort Eisabwurf. „Denn zwischen Schweinrich und Zootzen verläuft der Radweg ’Fischtour’.“

Sabine Hentschke verwies darauf, dass solche Mitteilungen – sollten sie bei der Öffentlichkeitsbeteiligung noch nicht eingegangen sein – nachgereicht werden könnten, da sie auf ein „Defizit“ hinweisen.

Naherholungsgebiet kontra Windrad

Viola Terzijska von der BI wies auf das wertvolle Landschaftsbild mit der Dosseniederung, der Stadt Wittstock sowie Babitz, Groß Haßlow, Goldbeck und Siebmannshorst hin. Die Schönheit der Landschaft werde im Umweltbericht mit „hoch“ angegeben. Zudem spiele der Dranser See in puncto Freizeit und Erholung eine wichtige Rolle. Die Tatsache, dass dieser Raum touristisch weiter ausgebaut werden soll, stehe im krassen Gegensatz zu dem geplanten Windpark, der diesen Landschaftsraum aus ihrer Sicht zerschneiden würde. „Wie kann ich als Bürger von Wittstock nachvollziehen, dass ein solcher Windpark in das Naherholungsgebiet gesetzt wird?“

Dazu könne die Stadt zurzeit keine vorgreifenden Aussagen treffen, weil der Abwägungsprozess noch nicht abgeschossen ist, entgegnete dazu Martin Bünning.

Von Björn Wagener