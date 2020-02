Windradabsturz bei Wittstock: Vier baugleiche Anlagen in der Prignitz

Groß Pankow/Wittstock

Nach dem Absturz des Windrades in Groß Haßlow bei Wittstock stehen nun weitere Windkraftanlagen unter dem Verdacht, dass abgenutzte Schrauben nachgeben und Rotorflügel abstürzen könnten. Die befinden sich in der Prignitz.

In Klein Woltersdorf (Gemeinde Groß Pankow) stehen vier baugleiche Windkraftanlagen; das heißt, auch bei ihnen wurden die Bolzen verbaut, die beim Absturz in Groß Haßlow versagt hatten. Ultraschalluntersuchungen hatten gezeigt, dass Ermüdungsrisse in den Bolzen die Ursache für den Absturz des Rotorflügels waren.

Hier Bilder vom Absturzort bei Wittstock

Zur Galerie Das Feld rund um die Unglücksstelle bei Groß Haßlow ist am Dienstag eine Baustelle. Zerstörte Teile werden zerlegt und entsorgt.

Die könnten nun auch bei den vier Anlagen in der Prignitz auftreten, da es sich um den baugleichen Typ handelt. Das Landesamt für Umwelt hat darüber bereits die zuständige Baubehörde beim Landkreis Prignitz informiert, sagte dessen Pressesprecher Thomas Frey.

Frank Stubenrauch, Sprecher des Landkreises Prignitz, bestätigte, dass es vier betroffene Windkraftanlagen in der Prignitz gibt „Wir haben sie auf dem Schirm und sind in der Prüfung, was unter baurechtlich relevanten Sachverhalten getan werden kann und muss“, so Stubenrauch. Hierzu stimme man sich mit dem Landesamt für Umwelt als Genehmigungsbehörde eng ab. Konkretere Angaben wollte der Kreissprecher mit Verweis auf „schutzwürdiges privates Interesse“ nicht machen.

Gutachter hatte Austausch der Bolzen empfohlen

Nach dem Absturz des Windrades bei Wittstock hatte ein Gutachter den Austausch aller Bolzen in baugleichen Windkraftanlagen empfohlen. Es drohte sogar eine Stilllegung des Windparks.

Die Erneuerung sei in Groß Haßlow bereits geschehen, sagte Umweltamtssprecher Thomas Frey. Die Bauaufsicht des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat jetzt keine Bedenken mehr gegen die Wiederaufnahme des Betriebs der Anlagen in Groß Haßlow. Die Windräder dort dürfen sich somit weiter drehen, das Landesamt hat die Stilllegungsverfügung wieder aufgehoben.

Lesen Sie auch:

Die Rotorblätter sind ein Problem

Windradunglück: Jetzt wird aufgeräumt

Von Kathrin Gottwald