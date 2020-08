Wittstock

Es ist so weit: Der Winter ist ein Fall fürs Museum. Die Museen Alte Bischofsburg in Wittstock planen eine Ausstellung, die die Erinnerung an schneereiche Tage zurückbringt. Unter dem Titel „ Winterweihnachtszeit“ sollen Fotomotive aus vergangenen Zeiten präsentiert werden, die deutlich machen, wie es einst im Winter war: Schneeberge, Räumarbeiten, Schneeballschlachten, Rodelnachmittage, Schlittschuhspaß und was die kalte Jahreszeit früher noch alles zu bieten hatte.

Regionaler Bezug ist wichtig

„Der regionale Bezug ist uns sehr wichtig“, sagt Museumsleiterin

Anzeige

Spaß auf dem zugefrorenen Dosseteich in Wittstock. Quelle: Museen Alte Bischofsburg

Weitere MAZ+ Artikel

Antje Zeiger. Der vorhandene ­Fundus im Museum birgt zwar ­einige sehenswerte Motive, aber sie reichen bei weitem nicht aus, um damit eine Ausstellung zu bestreiten.

Deshalb hofft Antje Zeiger, dass in privaten Fotoalben in Wittstock und dem gesamten Landkreis noch alte Winter-Schätzchen zu finden sind. „Sie sollen in erster Linie die Region im Winter abbilden und ­zeigen, was Menschen in der kalten Jahreszeit tun, sei es in der Freizeit oder im Alltag. Gleichzeitig wollen wir mit der Ausstellung aber auch darauf hinweisen, dass jeder einen Beitrag dafür leisten könnte, die Erderwärmung vielleicht doch noch aufzuhalten. Nichts zu tun, ist mit ­Sicherheit der falsche Weg“, beschreibt Antje Zeiger den Ansatz. Auch Fotos, die Kinder oder Erwachsene beim Bauen eines Schneemannes zeigen, wären interessante Motive – oder eine Pferdeschlittenfahrt im Schnee.

Motive zu Weihnachten gefragt

Ebenfalls sehr gefragt: Fotomotive zum Thema Weihnachten. Sie sollen möglichst die Bräuche rund um das wichtigste christliche Fest des Jahres zeigen. Wie zelebrieren die Menschen das Weihnachtsfest? Das könnten Fotos sein, die Kinder beim Auspacken von Weihnachtsgeschenken zeigen oder die Familie beim Singen von Weihnachtsliedern oder um das Festmahl versammelt. Präsentiert werden diese Fotos in der Ausstellung in einem ganz speziellen Weihnachtsbaum.

„Vielleicht hat jemand beim Fotos-Sortieren interessante Entdeckungen gemacht“, hofft Antje Zeiger. Urlaubsfotos, die nicht in der Region Ostprignitz-Ruppin entstanden sind, werden nicht gebraucht.

Einwilligung ist nötig

Grundsätzlich gilt: Erkennbare Personen auf den Fotos dürfen gern sein, müssen aber ihre Einwilligung geben, in der Ausstellung gezeigt zu werden.

Laufen solle sie dann von November 2020 bis Februar 2021. Danach erhalten die Besitzer der Fotos ihr Eigentum natürlich zurück. Zur Verfügung gestellt werden können die Fotos sowohl in Papier- als auch in digitaler Form.

Ist so schön der Winter

Vor Jahren war in den Museen Alte Bischofsburg in Wittstock bereits eine Ausstellung mit dem Titel „Ist so schön der Winter“ zu sehen – mit allerhand Exponaten rund um die kalte Jahreszeit. „Als wir sie damals präsentiert haben, hatten wir auch einen richtigen Winter“, ­erinnert sich Antje Zeiger. Ob das bei dem bevorstehenden Ausstellungsprojekt auch wieder so sein wird, bleibt abzuwarten. Die ­Chance ist heute kleiner. Aber auch wenn dann draußen kein Schnee liegt – im Museum gibt es ihn auf alle Fälle.

Kontakt zu den Museen Alte Bischofsburg, Amtshof 1-5 in 16 909 Wittstock, unter E-Mail: kreismuseen.alte.bischofsburg@opr.de oder Tel.: 03394/43 37 25. Papier-Fotos können auch per Post geschickt oder vor Ort abgegeben werden.

Von Björn Wagener