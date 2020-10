Freyenstein

Es war ein beschwingter Abend mit vielen Evergreens, die „ Piano Man“ Klaus Porath zuletzt in der Hofstube des Freyensteiner Schlosses präsentierte. „Mit seiner Art, auf das Publikum einzugehen, sprang der Funke schnell über und so vergingen die zweieinhalb Stunden wie im Flug“, berichtet Bodo Hergaß.

Er hatte die Kultursektion des Freyensteiner Fördervereins 2019 mit gegründet. Das Pianokonzert gehörte mit zu den Veranstaltungen, die die Sektion in diesem Jahr auf die Beine gestellt hatte. Es ist zudem die letzte für 2020 gewesen, wie Bodo Hergaß betont. „Das Konzert ist gut angenommen worden“, sagt er. Klaus Porath war in der Vergangenheit bereits im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel zu erleben gewesen.

Mezzosopranistin Marie Giroux und Tenor Joseph Schnurr sangen Operetten und Evergreens. Quelle: Christian Bark

Ebenso großer Beliebtheit wie der „ Piano Man“ hatten sich die die Quizabende des Vereins erfreut. „Wir konnten machen, was Corona uns erlaubt hat“, so Bodo Hergaß. Dazu hätten Lesungen, Konzerte und eben jene Quizabende gehört. Höhepunkt sei das „Ope(r)nair“ im Burghof im September gewesen. Dabei waren die Brandenburger Festspiele mit Mezzosopranistin Marie Giroux und Tenor Joseph Schnurr aufgetreten. Unter Abstands- und Hygieneregeln konnten die Veranstalter 130 Plätze anbieten, die alle besetzt wurden.

Nächstes Opernspektakel 2021 geplant

Nach Einschätzung der Festspielleitung und des Fördervereins war das Konzert ein großer Erfolg für Freyenstein gewesen. „Wir planen für 2021 am 12. September ein weiteres Konzertspektakel im Burghof“, kündigt Bodo Hergaß an. Über die Fülle des Programms sowie die Musiker wolle man sich noch verständigen.

Gleiches gilt für weitere Veranstaltungen, über die sich der Verein bereits mit der Wittstocker Stadtverwaltung im Gespräch befindet. Klar sei, dass in diesem und zu Beginn des kommenden Jahres keine Veranstaltung der Sektion mehr zu erwarten sei. Bis zum Frühjahr verabschiedet man sich in die Winterpause.

Von Christian Bark