Wittstock

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Pritzwalker Straße in Wittstock ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte offenbar ein 41-jähriger Ostprignitz-Ruppiner in seinem Pkw einem 17 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt genommen.

Fahrzeuge stoßen zusammen – 17-Jähriger wird leicht verletzt

Bei Fahrzeuge stießen zusammen. Der junge Mann stürzte dabei und wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad und das Auto blieben fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4 000 Euro.

Von MAZonline