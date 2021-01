Wittstock

Vandalismus ist ein ständiges Problem in Städten und Kommunen. Wittstock ist da keine Ausnahme. Der dortige Bauhofleiter Benjamin Deutschmann blickt im Gespräch mit der MAZ auf das Geschehen im Jahr 2020 zurück.

Wie viele Fälle von Vandalismus gab es 2020, und wie hoch ist der Schaden?

Es wurden 50 Fälle von Vandalismus zur Anzeige gebracht. Die Dunkelziffer liegt allerdings deutlich höher, denn nicht jeder Schaden wird angezeigt, da die Aufklärungsrate in den meisten Fällen äußerst gering ist. Der Schaden, der durch Vandalismus angerichtet wurde, beläuft sich auf rund 50 000 Euro im Jahr 2020. Im Jahr zuvor waren es etwa 40 000 Euro.

Wo gab es den höchsten Einzelsachschaden?

Benjamin Deutschmann, Leiter des Bauhofes der Stadt Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Graffiti sind in der Summe die meisten Delikte. Ein Graffito zu entfernen kostet rund 200 Euro, wobei es natürlich auf den Umfang der Schäden ankommt. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Straßenlaternen, die ständig beschädigt oder zerstört werden. Ein unschönes Beispiel gab es im Park am Bleichwall vor dem alten Bürgermeisterhaus. Die dortige Laterne wurde am selben Standort zweimal abgebrochen. Kosten pro Laterne: 2500 Euro.

Gab es einen besonders ungewöhnlichen Fall?

Ja, auf dem Hof des Städtischen Gymnasiums in Wittstock wurde ein Baum gestohlen. Dort wurde bereits zum vierten Mal in diesem Zusammenhang Schaden angerichtet. Darüber hinaus gab es aber auch Fälle, bei denen Teile der städtischen Weihnachtsbeleuchtung abgebrochen wurden. So etwas ist absolut nicht nachvollziehbar.

Gibt es Schwerpunkte? Welche Rolle spielt das ehemalige Gelände der Landesgartenschau in Wittstock?

Die meisten Fälle von Vandalismus stellen wir eindeutig in den Parkanlagen der Stadt fest, also am Dosseteich, auf den Wallanlagen, auf dem Bleichwall und im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock. Das Spektrum reicht von zerstörten Mülleimern und beschädigten oder beschmierten Parkbänken über herausgerissene Sessel bis zur illegalen Müllentsorgung. Hinzu kommt Hundekot auf Wegen und Flächen.

Welche Rolle spielen die Ortsteile?

Wenn es dort zu Beschädigungen kommt, dann meist an den Bushaltestellen. An den Spielplätzen gibt es kaum Probleme. Das ist eher in der Kernstadt ein Thema.

Wann passiert mehr - im Winter oder Sommer?

Die Zahlen sind in den Sommermonaten etwas höher, aber der Unterschied ist nicht groß.

Macht sich Corona in irgendeiner Weise bemerkbar – etwa, dass Schäden nicht so schnell behoben werden, weil Lieferzeiten für Ersatzteile länger dauern?

Nein.

Haben Lockdowns eine Auswirkung, weil weniger Menschen unterwegs sind?

Da gibt es keine spürbare Veränderung.

Gibt es derzeit nicht reparierte Schäden?

Ja, einige Graffiti werden zurzeit entfernt. Außerdem befinden sich Parkbänke und Sessel aktuell in der Aufarbeitung.

Wer stellt Schäden zumeist fest?

Die meisten Schäden werden etwa zu gleichen Teilen von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und des Bauamtes, zu dem auch der Bauhof gehört, festgestellt. Einwohner melden eher selten etwas. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie vermutlich annehmen, der Schaden sei schon bekannt.

Von Björn Wagener