Wittstock

Weil sie versuchte, an vorbeifahrenden Autos in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock die Türen zu öffnen, muss sich eine 60-Jährige nun vor der Polizei verantworten.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Geschehen ist das Ganze am Dienstagnachmittag. Eine Zeugin meldete sich bei Polizei und gab den Sachverhalt an. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, war von der 60-Jährigen aber keine Spur mehr zu sehen. Mithilfe von Zeugen konnte sie jedoch kurze Zeit später ausfindig gemacht werden.

Motiv ist unklar – Anzeige aufgenommen

Sie gab gegenüber der Polizei die Taten zu, zum Motiv konnte aber aus ermittlungstechnischen Gründen am Donnerstag noch keine Aussage gemacht werden.

