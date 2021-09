Wittstock

Der verbliebene Rumpf des bei Wittstock abgestürzten Windrades wird wohl weiterhin in dieser unvollendeten Form bestehen bleiben. Das hat Helmut Aiwanger von der Betreibergesellschaft HT Aiwanger aus Essenbach in Bayern jetzt auf Nachfrage bestätigt.

Er geht jedenfalls nicht davon aus, dass sich an der derzeitigen Situation in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Gleichwohl sei er weiterhin daran interessiert, die Windkraftanlage wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Der komplette Abriss des restlichen Rumpfteils stehe daher nicht zur Debatte.

Der obere Bereich des Windrades war am 31. Januar vergangenen Jahres abgebrochen. Rotorblätter und andere Teile lagen auf dem umliegenden Feld verstreut und hatten sich zum Teil tief in den weichen Ackerboden gebohrt. Menschen wurden nicht verletzt.

Später wurden Materialermüdungen bei Schraubverbindungen als Unglücksursache ermittelt. Das Windrad hatte eine Nabenhöhe von 71 Metern, einen Rotordurchmesser von 58 Metern und eine Leistung von 0,85 Megawatt. Es war im Dezember 2007 in Betrieb gegangen.

Strom aus Wind Ein Windrad funktioniert ähnlich wie ein Fahrraddynamo: Die rund um eine Achse angebrachten Rotoren erzeugen eine Drehbewegung, die ein Generator in elektrische Energie umwandelt. Der Strom wird dann ins Netz eingespeist und vergütet. Windkraftanlagen können so zwar sauberen Strom erzeugen, geraten aber dennoch immer wieder in die Kritik. Vor allem, wenn sie in großer Zahl zu finden sind, werden sie von Anwohnern häufig als störend empfunden. Auch können die sich drehenden Rotoren Vögeln gefährlich werden. Kollisionen enden für die Tiere oft tödlich.

Bereits kurz nach dem Unglück hatte Helmut Aiwanger angekündigt, die Windkraftanlage wieder aufbauen zu wollen. Dass es dazu bis heute nicht gekommen ist, habe vor allem einen Grund: Es liege daran, dass diese Art von Windrädern heute nicht mehr hergestellt werde.

Das heißt, es gibt keine Neuteile mehr. Wer Teile benötigt, sei vielmehr darauf angewiesen, sie in gebrauchtem Zustand zu erwerben – etwa von baugleichen Modellen, die irgendwo abgebaut werden.

Ein Windkraftwerk an der Alten Lindenallee in Wittstock ist zum Teil umgestürzt. Ein Blick auf die Situation vor Ort. Der Rumpf des am 31. Januar 2020 abgebrochen Windrades bei Groß Haßlow. Quelle: Björn Wagener

Das wiederum sei sehr schwierig. „Es sind einfach keine Teile zu bekommen. Es tut mir ja selber in der Seele weh, dass es nicht vorangeht“, sagt Helmut Aiwanger. Dabei ist er seit 30 Jahren in der Branche und gut vernetzt. Er betreibt Windkrafträder in mehreren Bundesländern; neun allein in der Region rund um Groß Haßlow – das zehnte ist das abgebrochene Exemplar.

Er wolle sich aber weiterhin darum bemühen, dass sich eines Tages auch dort wieder die Rotorblätter drehen. Den Neubau eines modernen Windrades schließt Aiwanger nach wie vor aus – aus Kostengründen sowie aus Gründen des Genehmigungsaufwandes. Denn ein Neubau an dieser Stelle müsste das gesamte Genehmigungsprozedere komplett durchlaufen.

Von Björn Wagener