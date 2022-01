Wittstock

Die neue Heizkostenverordnung sorgt in Wittstock für Aufregung bei manchen Mietern – und für Mehrarbeit bei Vermietern. „Wir haben 1400 Briefe selbst ausgetragen, einfach um Kosten zu sparen“, sagt Hans-Jörg Löther, Geschäftsführer der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV).

Das ist zwar gerade erst geschehen, aber die ersten Mieter-Reaktionen auf den Inhalt kamen schon zurück: Da ist zum Teil von „unnützen Informationen“, „Ressourcenverschwendung“ und „Digital-Wahn“ die Rede.

Mieter in Wittstock sollen Verbräuche besser vergleichen können

Worum geht es? Seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres gilt die neue Heizkostenverordnung. Sie soll Mietern seit dem 1. Januar 2022 eine bessere Übersicht über ihre Wärmeenergieverbräuche ermöglichen. Dabei spielt vor allem die Vergleichbarkeit der Kosten eine wichtige Rolle – etwa zum Vormonat, zum Monat des Vorjahres und zum durchschnittlichen Verbrauch anderer Mieter mit gleichen Wohnbedingungen.

Die neue Heizkostenverordnung setzt die Energieeffizienz-Richtlinie der EU um. Der Gesetzgeber erhofft sich dadurch, dass der Energieverbrauch insgesamt sinkt und damit auch der CO2-Ausstoß verringert wird.

Hans-Jörg Löther ist Geschäftsführer der Gebäude- und Wohnungsverwaltung Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Der Verordnung verlangt zudem, dass ab 2027 überall in den Wohnungen fernablesbare Erfassungsgeräte für den Wärmeenergieverbrauch vorhanden sein müssen. Die Wohnungen der GWV verfügen bereits über diese technischen Voraussetzungen, wie Geschäftsführer Hans-Jörg Löther sagt.

Verbrauchsinfos für die Mieter kommen per Post oder digital

In den dieser Tage zugestellten Schreiben an die Mieter weist die GWV zunächst auf ihre neue Pflicht hin und kündigt gleichzeitig an, dass die Mieter die entsprechenden Informationen demnächst mit der Post zugestellt bekommen. Denn aktuell liegen nur postalische Kontaktadressen vor.

Die Kosten, um die Informationen zu übermitteln, werden dann in die Heizkostenabrechnung einfließen. Sie müssen also vom Mieter gezahlt werden.

Damit diese Infos künftig schneller und kostengünstiger ihre Empfänger erreichen, werden die Mieter gebeten, der GWV ihre jeweiligen E-Mail-Adressen mitzuteilen – wenn vorhanden.

Ganz ähnlich agiert die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in Wittstock. Auch dort ist der gesamte Wohnungsbestand bereits mit fernablesbaren Erfassungsgeräten ausgestattet. Die Mieter werden ebenfalls zunächst postalisch über die Folgen der neuen Heizkostenverordnung informiert, wie André Linke, technischer Vorstand bei der WBG, sagt.

Auch WBG in Wittstock erfragt E-Mail-Adressen

Gleichzeitig wird um die E-Mail des Adressaten gebeten, um den Aufwand der gesetzlich geforderten Informationsübermittlung zu verringern. Denn wer seine Verbräuche künftig digital einsehen kann, muss nicht postalisch angeschrieben werden.

André Linke ist technischer Vorstand bei der Wohnungsbaugenossenschaft in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Wer eine digitale Lösung nicht nutzen kann oder möchte, werde die Infos aber weiterhin auf dem Postweg erhalten, sagt André Linke. Die Kosten für die Informationsübermittlung würden auch bei der WBG auf den Mieter umgelegt.

Beim Vermieter Dosse-Immobilien in Wittstock beschreibt Geschäftsführerin Doris Kohlmetz das Prozedere so, dass dort, wo schon fernablesbare Erfassungsgeräte vorhanden sind, der Mieter einen digitalen Zugangscode mitgeteilt bekommt, um auf seine Verbrauchsinfos zuzugreifen. Wo das nicht der Fall ist, würden Briefe verschickt – kostenpflichtig. Dosse-Immobilien sei bestrebt, den Wohnungsbestand weiterhin nach und nach mit fernablesbaren Erfassungsgeräten auszurüsten.

Mieter in Wittstock können Information nicht ablehnen

Generell gilt: Mieter können ihren jeweiligen Vermieter nicht von der Informationspflicht entbinden. Der eine muss mitteilen, der andere muss empfangen, ganz gleich, was die Beteiligten von der Heizkostenverordnung halten.

Von Björn Wagener