Wittstock

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntagabend in Wittstock versucht, Polizisten zu schlagen und zu treten. Der 31-Jährige war zuvor einem Platzverweis nicht nachgekommen, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten.

Der Mann wollte daraufhin flüchten und versuchte mehrfach auf die Beamten einzuschlagen und einzutreten, teilte die Polizei mit. Wegen des heftigen Widerstandes setzten die Polizisten gegen ihn sowohl Reizgas als auch den Schlagstock ein.

Eine Nachbarin wollte die Situation beruhigen

Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Dem vorausgegangen war ein lautstarker Streit zwischen dem 31-Jährigen und seiner Freundin.

Eine Nachbarin hatte vergeblich versucht, die Situation zu beruhigen. Der Mann verhielt sich ihr gegenüber ausgesprochen aggressiv. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 0,81 Promille.

