Wittstock

Das große Aufräumen nach dem Sturm in Wittstock läuft: Er hatte am vergangenen Wochenende vor allem viele Bäume umgeknickt und Äste abgerissen. Elfmal rückten Feuerwehrleute aus Wittstock und den meisten Einheiten in den Ortsteilen sturmbedingt aus. In der Gemeinde Heiligengrabe kam es zu acht solchen Einsätzen, wie die Wehrführer Steffen Müller (Wittstock) und Mathias Jennrich (Gemeinde Heiligengrabe) auf Nachfrage mitteilen.

Große Schäden blieben zwar aus, aber es muss vor allem viel Holz von Straßen und Wegen geräumt werden. Unter anderem war am Sonntagnachmittag auch die Zufahrt zum Todesmarschmuseum über den Belower Damm wegen umgestürzter Bäume unmöglich. Vereinzelt ging es bei den Einsätzen auch um lockere Dachsteine.

Dach eines Bauhofgebäudes in Wittstock beschädigt

Die Dachpappe eines Gebäudes auf dem Gelände des Bauhofes in Wittstock wurde zu einem

Das Dach eines Gebäudes auf dem Bauhof in Wittstock wurde durch den Sturm am letzten Januar-Wochenende beschädigt. Quelle: Björn Wagener

großen Teil herunter gerissen. Bauhofleiter Benjamin Deutschmann schätzt den Schaden auf 3000 bis 4000 Euro. Die dort abgestellten Rasenmäher müssen nun anderswo untergebracht werden, weil Regen eindringen kann. Auch eine vom Bauhof genutzte Scheune in Freyenstein nahm Schaden. Mehrere Dachsteine seien heruntergeweht worden, sodass

Auch Schutzzäune wurden im Stadtforst beschädigt. Quelle: Stadt Wittstock

Löcher im Dach entstanden. Ansonsten waren oder sind Bauhofmitarbeiter dieser Tage meist auf Feldwegen und Nebenstraßen unterwegs, um Holz zu entfernen – vor allem im Raum Klein Haßlow und Biesen.

Viel Arbeit ist jetzt auch im 3200 Hektar großen Wittstocker Stadtforst zu erledigen. Dessen Leiter Guido Bischoff schätzt die Holzmenge, die nach dem Sturm beräumt werden muss, auf etwa 500 Festmeter.

„Es sind nicht nur Wege betroffen. Auch Forstschutzzäune, so genannte Gatter, hat es erwischt“, sagt er. Sie sollen eigentlich frische Pflanzungen vor Wildverbiss schützen. Deshalb sei es wichtig, dass diese Zäune rasch wieder geschlossen werden.

Beräumung in Wittstock: Verkehrssicherung hat Vorrang

Zunächst aber müsse für die Verkehrssicherung gesorgt, das heißt, Äste oder Bäume beseitigt werden, die auf die Straßen fallen könnten. Auch im Wald werden zuerst die Hauptwege freigeräumt, dann alle anderen. Guido Bischoff geht davon aus, dass das Beräumen bis Ende der Woche andauern wird. Drei Mitarbeiter übernehmen diese Arbeiten. Außerdem sei ein Harvester – also eine Holzerntemaschine – im Einsatz.

Fichten sind häufige Sturm-Opfer

Besonders häufig seien Fichten vom Sturm betroffen gewesen. Grund: Es sind weniger standfeste Flachwurzler, die mitunter von Schädlingen vorgeschädigt oder von der Rotfäule befallen sind. Feuchte Böden und volle Kronen, die die Angriffsfläche für Wind vergrößern, tun ihr Übriges.

Das jetzt anfallende Holz habe einen Wert von rund 35.000 Euro. Es werde vermarktet und auf den regulären Holzeinschlag angerechnet, so Guido Bischoff. Leute, die sich für den Eigenbedarf Holz aus dem Wald holen möchten, so genannte Selbstwerber, können sich zwar melden, aber das sei ohnehin jederzeit möglich, unabhängig von den Sturmschäden. Selbstwerber dürften nur liegendes Holz entnehmen. Auch müssten die Einsatzorte für die Selbstwerber so vorbereitet sein, dass sie ohne Gefahr genutzt werden können.

Von Björn Wagener