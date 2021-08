Wittstock

Am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann auf dem Wittstocker Marktplatz den Angaben der Polizei zufolge von einem Jugendlichen erst bepöbelt und schließlich beleidigt und getreten.

Mann zieht Handy – Täter flieht in unbekannte Richtung

Der Geschädigte hatte zum Tatzeitpunkt einen Blutalkoholwert von 1,83, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er per Handy die Polizei rufen wollte, soll ihm dieses von dem Angreifer aus der Hand geschlagen worden sein. Danach entfernte sich der Jugendliche in unbekannte Richtung.

Dem 31-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Von MAZonline