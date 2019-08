Wittstock

Polizeibeamten fiel am Donnerstagmittag in ­ Wittstock ein Auto auf, an dem ein Anhänger befestigt war. Bei der Kontrolle des Gespanns und des ­30-jährigen Halters stellten die Beamten fest, dass das amtliche Siegel zum Teil abgekratzt und die Hauptuntersuchung für den Anhänger um sieben Jahren überschritten war, teilte die ­ Polizei am Freitag mit.

Bei dem Anhänger war zudem das befestigte Kennzeichen nicht für diesen Anhänger zugelassen und seit einiger Zeit abgemeldet. Außerdem war der Anhänger nicht zugelassen, informierte die Polizei weiter.

Polizei beschlagnahmt den Anhänger

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin wurde das Kennzeichen vom Anhänger beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline