Der Autobahnpolizei ist am Mittwoch auf der A 24 in Höhe Wittstock ein Transporter aufgefallen, der starke Anzeichen von Überladung aufwies. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen mehr als doppelt so schwer war, wie er hätte sein dürfen. Auf den Fahrer kommt jetzt ein Verfahren zu.