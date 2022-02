Weil es beim Betanken seines Autos mit Gas anscheinend Probleme gab, verlor ein Mann am Samstagnachmittag an einer Tankstelle in der Pritzwalker Straße die Geduld. Er fuhr einfach los, ohne den Tankschlauch vorher aus dem Wagen gezogen zu haben. Der Schlauch riss ab, was den Mann aber offenbar nicht weiter störte.