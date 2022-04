Wittstock

Seit einigen Tagen zieht ein seltsam rostiger VW-Käfer in der Wittstocker Poststraße die Blicke der Passanten auf sich. „Mach mal Lack drüber“, empfiehlt einer von ihnen lachend dem Besitzer. Dabei ist er bereits lackiert und dieser sogenannte „Rat Look“ ist durchaus gewollt.

„Es handelt sich um eine spezielle Beschichtung, die erst angefangen hat zu reagieren“, erklärt Besitzer Danny Schulze. Auf das Endergebnis sei er selbst gespannt. Die Beschichtung sei etwa von der Luftfeuchtigkeit abhängig und verändere entsprechend ihr Farbe. Unter dem „Rost“ befinde sich ein Lack, der echtes Rosten verhindere.

Zur Galerie Danny Schulze hat in den vergangenen vier Jahren seine Liebe für den Käfer entdeckt. Einer ist sogar gänzlich mit Rostlack überzogen.

Gekauft hat sich der Wittstocker das Fahrzeug vor zwei Jahren. Der Käfer selbst sei 50 Jahre alt, jedoch eine Zusammenstellung aus Komponenten verschiedener Modelle der 1960er bis 90er Jahre. „Er war ein gescheitertes Tuningobjekt, verbastelt und runtergerockt“, sagt Danny Schulze. Zwei Jahre habe er daran gebastelt, etwa die Sitze ausgetauscht und durch neue, selbst gemachte, ersetzt. Zu 90 Prozent sei der Käfer nun fertig.

Käfer des Wittstockers hat keinen Oldtimerstatus

Einen Oldtimerstatus erhält Danny Schulze für das Fahrzeug aber nicht mehr. „Dafür wurden schon zu viele Originalteile ausgetauscht und außerdem ist die Technik zu modern“, sagt der 44-Jährige. Es gibt etwa elektrische Fensterheber. „Tuning- und Oldtimerfans wären sicher gleichermaßen mit der Forke hinter mir her“, so der Käferliebhaber mit einem Lachen. Aber größtenteils sei die Resonanz der Leute bisher positiv.

Dogge "Jack" fühlt sich im Käfer pudelwohl. Quelle: Christian Bark

„Man kommt so viel leichter mit Leuten ins Gespräch“, sagt Danny Schulze. Und genau das hatte er vor drei Jahren mit seinem ersten VW-Käfer erreichen wollen. Den hatte er sich als Dienstwagen angeschafft und mit seinem Firmenschriftzug „Dampfbunker“ versehen. Seit vier Jahren verkauft Danny Schulze in seinem eigenen Geschäft E-Zigaretten und Liquids.

Die Inneneinrichtung hat der gelernte Tischler selbst gestaltet, am lila Dampfbunker-Käfer, der 1996 in Mexiko produziert worden war, hat der Tüftler selbst nur zurückhaltend rumgeschraubt.

Seit 2018 betreibt Danny Schulze in Wittstock den Laden "Dampfbunker". Quelle: Christian Bark

Dafür war der Wagen aber immer eine Attraktion bei Veranstaltungen wie zuletzt der Beachparty in Schweinrich 2021. Denn in der Dunkelheit besticht der Käfer mit seiner Innen- und Unterbodenbeleuchtung. Den Wagen hatte sich Danny Schulze gekauft, weil diese Fahrzeuge im Osten seltener sind als im Westen. „Trabant habe ich auch als Fahranfänger gefahren und dran rumgeschraubt“, berichtet der 44-Jährige, der von seinen Kunden übrigens liebevoll „Der Bärtige“ genannt wird.

Beim Wittstocker Oldtimer Frühschoppen dabei

Und er ist durchaus auf der Suche nach Gleichgesinnten. Größere Käfertreffen sind ihm in der Region nicht bekannt. Dafür will sich Danny Schulze im Mai beim Käfertreffen in Hannover weitere Inspiration holen. Ansonsten habe er sich bei der Gestaltung bisher immer belesen, Videos angeschaut oder von Autoservice Monzer in Berlinchen beraten lassen.

So sah der Käfer beim Kauf vor zwei Jahren aus. Quelle: Privat

Zum ersten Oldtimer Frühschoppen am kommenden Sonntag in Wittstock will Danny Schulze mit seinem Rost-Käfer ebenfalls anrollen, Forke hin oder her. Den Wittstocker Oldtimer-Stammtisch, der sich jeden ersten Montag im Monat ab 18 Uhr im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel trifft, würde Danny Schulze ebenfalls gerne mal kennenlernen.

Danny Schulzes VW-Käfer sowie über 100 weitere Fahrzeuge können Besucher am 24. April beim Oldtimer Frühshoppen am Bleichwall in Wittstock ab 10 Uhr erleben.

Von Christian Bark