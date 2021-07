Wittstock

Der Kreisverkehr am Walter-Schulz-Platz und ein Abschnitt der Rheinsberger Straße in Wittstock werden in Kürze saniert. Die Arbeiten hat der Landesbetrieb Straßenwesen in Auftrag gegeben. Das teilt der Betrieb mit. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 5. Juli.

Dabei ist folgender Ablauf vorgesehen: Zunächst wird die Fahrbahn des Kreisverkehrs am Walter-Schulz-Platz in zwei Teilabschnitten saniert. Dabei sind die Zufahrten aus der Königstraße sowie aus der Walkstraße gesperrt. Die Zufahrt in die Walkstraße wird über das Gelände des ehemaligen Wittstocker Möbelkombinates direkt neben der Wehranlage am Dosseteich, ermöglicht. Die Verkehrsführung in der Röbeler Straße/Rheinsberger Straße wird mit einer Ampelanlage geregelt.

Blick in die Rheinsberger Straße vom Kreisverkehr Walter-Schulz-Platz in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Rheinsberger Straße im Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Rackstädter Weg. Sie wird in zwei Teilabschnitten realisiert. Die Straße wird dafür voll gesperrt. Die Zufahrt zum Gelände des ehemaligen Obertrikotagenbetriebes (OTB) ist je nach Teilabschnitt aus einer Richtung jederzeit möglich. Die Umleitungsstrecke führt über die Röbeler Straße und die Haßlower Chaussee zum Rackstädter Weg und umgekehrt.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich etwa drei Wochen an, teilt der Landesbetrieb weiter mit. Sämtliche Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich während der Bauzeit besonders vorsichtig zu befahren.

Die Stadt Wittstock hat zudem angekündigt, in diesem Monat alle Asphaltstraßen im Stadtgebiet mit Ausbrüchen, Rissen und Löchern ausbessern zu wollen.

Von Björn Wagener