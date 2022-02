Wittstock

Die Bauarbeiten in der Kita „Rittersporn“ in Wittstock gehen zügig voran. Mehr als 66.000 Euro flossen im vergangenen Jahr in die Sanierung im Innenbereich. Weitere 55.000 Euro stehen in diesem Jahr für die Umgestaltung der Außenanlagen bereit. Die Kapazität der Kita erhöht sich in diesem Zuge um fünf Plätze und liegt dann bei 47.

Kay-Michael Thonack ist Vorsitzender des Vereins „Rittersporn“ und brachte auch die jüngsten Fördermittelanträge auf den Weg. Seit Anfang 2016 ist der Verein Träger dieser freien Einrichtung in der Jahnstraße in Wittstock. Seitdem schaffte es die Einrichtung, jedes Jahr Bauvorhaben auf den Weg zu bringen. Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Abschluss der vierten Klasse können die Kita mit Hort besuchen.

Seit 2016 jedes Jahr Bauarbeiten in der Kita „Rittersporn“ in Wittstock

„Im vergangenen Jahr konnten wir im Innenbereich viel bewegen“, sagt Kay-Michael Thonack. Dabei nutzte der Verein 50.000 Euro aus dem Förderprogramm „BundesKitainvest“ des Brandenburger Bildungsministeriums sowie 5.000 Euro Eigenmittel aus Drittmitteln der Stadt Wittstock.

Alena (vorn) und Levian sind zwei Jahre alt und kommen mühelos an die neuen Waschbecken im sanierten Sanitärraum. Quelle: Christamaria Ruch

Damit konnten zwei alte Sanitärräume komplett modernisiert werden: Neben einem neuen Bad mit Toiletten und Waschbecken für die Jüngsten ist auch ein neuer Hauswirtschaftsraum entstanden. Der Fußboden im Flur sowie in einem Gruppenraum ist erneuert und mit neuem Linoleum ausgelegt. Dabei wurden auf dem Flur zwei Schwellen beseitigt und der Übergang zu den Gruppenräumen angeglichen.

Fördermittel des Landes und Finanzhilfen der Stadt Wittstock bringen Kita „Rittersporn“ in Wittstock voran

„Der Flur ist jetzt nahezu barrierefrei“, so Thonack. Zwei Gruppenräume sind mit neuen Doppelflügeltüren ausgestattet. „Die Türen fehlten in den vergangenen Jahren“, sagt Thonack. Hinzu kommt eine modernisierte Küche für die Kinder.

Kitaleiterin Christine Weinz und Vereinschef Kay-Michael Thonack freuen sich über die Baufortschritte in der Kita „Rittersporn“ in der Jahnstraße in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Der Verein „Rittersporn“ vergab die Arbeiten ausschließlich an regional ansässige Firmen in den Gewerken Tischlerei, Trockenbau und Sanitär.

In einem weiteren Bauabschnitt wurde Ende 2021 eine Brandmeldeanlage in der Kita installiert. Dafür stellte die Stadt Wittstock als Eigentümer des Gebäudes dem Verein 11.150 Euro bereit. „Die Prüfbescheinigung des Sachverständigen für Brandschutz ist am Montag eingetroffen“, sagt Kay-Michael Thonack. Mit dieser Investition hat die Kita im Bereich Sicherheit einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. „Die gesamte Qualität der Kita erhöht sich“, so Thonack.

Josephine Schmiedehaus absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita „Rittersporn“ und bestückt gerade die Waschmaschine im neuen Hauswirtschaftsraum. Quelle: Christamaria Ruch

Die Finanzmittel aus dem Förderprogramm „BundesKitainvest“ sind mit der Auflage verbunden, fünf weitere Kitaplätze zu schaffen. „Der Antrag auf eine geänderte Betriebserlaubnis läuft seit Ende vergangenen Jahres beim Bildungsministerium“, sagt Kitaleiterin Christine Weinz.

Zweiter Rettungsweg: Ein Metallpodest führt von einem Gruppenraum in das Außengelände der Kita „Rittersporn.“ Quelle: Christamaria Ruch

Fünf neue Plätze entstehen im Zuge der Bauarbeiten in der Kita „Rittersporn“ in Wittstock

Mittlerweile sind die dafür erforderlichen Unterlagen vollständig. „Wir hoffen, Mitte April die geänderte Betriebserlaubnis zu erhalten“, so Weinz. Allein elf Anmeldungen auf einen Kitaplatz liegen derzeit für den Zeitraum bis September vor. Die Platzkapazität ist im Laufe der vergangenen sechs Jahre schrittweise gewachsen. Aktuell sind alle 42 Plätze vergeben.

Fördermittel für die Umgestaltung der Außenanlagen der Kita „Rittersporn“ in Wittstock

Weitere 50.000 Euro Fördermittel stehen jetzt aus der Richtlinie „Bildung – Kita u6“ (für Kinder unter sechs Jahre) bereit. Hinzu kommen 5.000 Euro Eigenmittel des Vereins sowie aus Drittmitteln der Kommune; sie fließen bis Ende des Jahres in die Umgestaltung der Außenanlagen in der Kita „Rittersporn.“

Dabei konzentrieren sich die Arbeiten zunächst auf den vorderen Bereich zwischen Eingangspforte und überdachtem Haupteingang. Die vorhandenen Pflaster- und Betonbeläge sollen aufgenommen werden. Gut 300 Quadratmeter werden mit Betonsteinpflaster ausgelegt, zwei neue Spielgeräte installiert und Pflanzflächen für die weitere Begrünung eingerichtet.

Von Christamaria Ruch