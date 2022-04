Wittstock

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag nacht gegen 4 Uhr drei bisher unbekannte Personen, welche die Beschilderung einer Baustelle im Bereich der Heiligegeiststraße Ecke Am Rosenwinkel in Wittstock bis zur völligen Sinnfreiheit veränderten und vereinzelt auch Schilder durch die Gegend trugen.

Die beiden Männer, sowie deren weibliche Begleitung wurden dabei gefilmt. Die Kriminalpolizei hat nunmehr die Ermittlungen übernommen. Die Beschilderung wurde im Rahmen des folgenden Polizeieinsatzes wieder korrigiert. Die Gruppe konnte sich zunächst unerkannt entfernen.

Von MAZ-online