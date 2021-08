Gleich fünf Wittstocker meldeten sich am Freitag auf dem Polizeirevier und brachten einen versuchten Betrug zur Anzeige. Sie hatten Zahlungsaufforderungen eines angeblichen Inkasso-Unternehmens bekommen. 250 Euro sollten sie als Gegenleistung für die Teilnahme an einem Gewinnspiel zahlen, die jedoch nie stattgefunden hatte.

