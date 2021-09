Wittstock

Nach etwa 15 Minuten kann Tamia aufatmen – es ist geschafft: Das Bewerbungsgespräch zur Übung liegt hinter ihr. Und die Bewertung fällt positiv aus. „Das war schon sehr professionell“, lobt Dana Hefenbrock, Leiterin des Polizeireviers Wittstock. Deutschlehrerin Sina Brigzinsky kann dem nur zustimmen: „Du hast dich toll präsentiert.“ Dennoch kommen einige Hinweise – etwa, dass sich die 16-Jährige noch mehr über das Berufsbild Polizei informieren sollte. Seit frühester Kindheit möchte Tamia Polizistin werden.

Eine Woche lang Berufe im Mittelpunkt

Eine Woche lang drehte sich an der Polthier-Oberschule in Wittstock alles um Berufe und die Berufswahl. Die sogenannte Berufsorientierungswoche hat bereits Tradition. Gemeinsam mit dem Assessmentcenter der AOK und verschiedenen Unternehmen aus der Region ermöglichte die Polthier-Oberschule allen 64 Zehntklässlern auch in diesem Jahr einen Ausblick in die Zeit nach der Schule.

Da ging es um Eignungstests, Tests zur beruflichen Orientierung oder um die Gestaltung einer Bewerbungsmappe. Verschiedene Firmen stellten sich in der Schule vor, und es wurde zum Beispiel besprochen, welche Noten oder Abschlüsse für bestimmte berufliche Karrieren nötig sind. Mit dabei waren diesmal die Eon-Edis, Swiss Krono, die Berufliche Schule Neuruppin, die Polizei, die KMG-Kliniken, die Stadtverwaltung Wittstock und die Pflegeschule Neuruppin.

Bewerbungsgespräche zum Abschluss

Abschluss und Höhepunkt der Berufsorientierungswoche sind jeweils die Bewerbungsgespräche zu Trainingszwecken. Dabei sollen die Jugendlichen ganz praktisch lernen, wie solche Gespräche ablaufen und wo ihre eigenen Stärken und Schwächen liegen. Die Gespräche werden hinterher ausgewertet, aber nicht benotet.

Damit diese Bewerbungsrunden so realitätsnah wie möglich vonstatten gehen, holt sich die Schule regelmäßig externe Kooperationspartner aus der Wirtschaft dazu. Sie kamen diesmal aus den Bereichen Versicherung, Verwaltung, Kfz, Kita-Erzieher, Polizei, Landmaschinenmechatroniker und Holzverarbeitung. Außerdem waren die Wirtschaftsjunioren mit am Start.

Als wertvoll schätzt die stellvertretende Schulleiterin Caroline Michaelis dabei die Mitwirkung von Andrea Brodowski vom Assessmentcenter der AOK ein. „Sie hat einen anderen Blickwinkel auf die Dinge als wir Lehrer“, sagt sie.

Konkrete Ausbildungsverträge können die Folge sein

Auch sei es schon mehrfach vorgekommen, dass über die Berufsorientierungswoche später konkrete Ausbildungsverträge mit Unternehmen zustande kamen. Caroline Michaelis ist den Firmenvertretern sehr dankbar, dass sie sich die Zeit an einem Wochenende nehmen, um die Bewerbungsgespräche zur Übung mit den Schülern zu führen. „Aber auch die Schüler und Eltern freuen sich, dass wir das anbieten. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.“

Von Björn Wagener