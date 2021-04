Wittstock

Eine weitere Corona-Testmöglichkeit gibt es am Karsamstag, 3. April, von 9 bis 13 Uhr in Wittstock im Catharina-Dänicke-Haus in der Gröperstraße 20. Der Verein Esta Ruppin führt dort kostenfreie Schnelltests im Auftrag des Landkreises durch. Es gibt auch gesonderte Tests für Kinder jeden Alters. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Testmöglichkeiten bestehen dort künftig immer samstags von 9 bis 13 Uhr und ab Montag, 12. April, auch an den folgenden Montagen von 14 bis 18 Uhr. Das Testergebnis liegt nach 15 Minuten vor und kann auf Wunsch auch schriftlich bestätigt werden.

Das seit Ende März bestehende Corona-Schnelltestzentrum in der Burgstraße 2 in Wittstock wird am Karsamstag, 3. April, von 8 bis 11 Uhr geöffnet sein. Weitere Öffnungszeiten sind jeweils dienstags bis donnerstags von 8 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Bewohner von Wittstock, Heiligengrabe und den Ortsteilen.

Jeder Einwohner kann pro Woche einen kostenlosen Schnelltest in Anspruch nehmen. Auch dort ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Mitzubringen sind zu den Tests aber der Personalausweis oder Reisepass.

Von MAZonline