Wer die Schülergalerie im Städtischen Gymnasium in Wittstock am Freitag betritt, wird in einen Strudel hineingezogen. Egal wohin sich der Besucher dreht und wendet – vor der Corona-Krise kann niemand die Augen verschließen. Der Anblick ist nahezu Schwindel erregend.

Die MAZ spielt die Hauptrolle bei der aktuellen Kunstausstellung unter dem Titel „Es reicht!“ im Rahmen des Kunstkurses Klasse 12. Alle vier Wände sind bis zu einer Höhe von 2,7 Meter mit alten MAZ-Exemplaren gepflastert. Schlagzeilen oder einzelne Wörter sind dort an vielen Stellen mit knallroter Acrylfarbe eingekreist. Sie alle drehen sich um die Corona-Krise.

Kunstausstellung im Gymnasium Wittstock dreht sich um Medienpräsenz der Corona-Krise

„Es gibt nicht nur Corona, aber es erweckt den Eindruck, dass dies das Hauptproblem auf der Welt ist“, sagt Tim Grahlmann. Gemeinsam mit Emely Gerstmann und Julie Tillmann hat er die Kunstausstellung auf die Beine gestellt. Dabei denken die Schüler vor allem an den bewaffneten Einmarsch russischer Truppen in das Nachbarland Ukraine.

„Unser Ausstellungstitel „Es reicht!“ passt ganz aktuell auch auf diesen Krieg“, sagt Tim Grahlmann. Die angehenden Abiturienten legen bei ihrer Kunstschau den Finger in die Wunde: „Corona hat eine sehr präsente Rolle in den Medien erlangt“, ist dem Faltblatt zur Ausstellung zu entnehmen. „Wir hatten nicht gedacht, dass das so häufig in der Zeitung steht“, sagt Emely Gerstmann.

Einfach mal abschalten: Emely Gerstmann wird bei der Medienpräsenz der Corona-Krise ganz schwindlig. Quelle: Christamaria Ruch

Schüler des Kunstkurses am Gymnasium Wittstock gestalten mit der MAZ eine Ausstellung

„So viel rote Farbe an den Wänden“, sagt Tim Grahlmann. Erst beim Sichten und Durchblättern der alten MAZ-Exemplare hatten sie den Beweis buchstäblich Schwarz auf Weiß. „Von allen Seiten werden wir damit konfrontiert“, sagt Emely Gerstmann. Wenn die Schüler den ganzen Schultag mit Masken im Unterricht sitzen, hat das Folgen. „Man wird schneller müde und bekommt häufig Kopfschmerzen“, sagen Tim Grahlmann und Emely Gerstmann.

Einfach mal abtauchen, die Ohren zuhalten und die Augen schließen. Das wünschen sich die Schüler aufgrund des täglichen Corona-Drucks. Schon stellt sich Emely Gerstmann mitten in den Raum und nimmt diese Haltung ein. Sie hält ihre Hände an die Schläfen und senkt den Blick – für einen Moment verschwinden die rot umkreisten Corona-Schlagzeilen aus ihrem Blickfeld.

JulieTillmann (v.l.), Tim Grahlmann und Emely Gerstmann haben mit alten MAZ-Exemplaren eine Kunstausstellung gestaltet. Diese führt vor Augen, wie präsent die Corona-Krise in den Medien ist. Quelle: Christamaria Ruch

Kunstausstellung am Gymnasium Wittstock mit der MAZ als Kunstobjekt bietet auch Raum für Interaktionen

Die Kunstausstellung bietet auch Interaktionen. Alle Zeitungsseiten auf dem Fußboden sind zunächst noch frei von roter Farbe. „Die Besucher können sich auf die Suche begeben und jedes Corona-Thema mit roter Farbe markieren“, sagt Julie Tillmann. Schon senken die Mitschüler ihren Blick, gehen in die Knie, überfliegen die MAZ und greifen zum Rotstift. „Die Idee mit der Interaktion entwickelten wir im Laufe der Ausstellungskonzeption“, sagt Emely Gerstmann.

Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Idee für eine Ausstellung am Ende auch den Nerv des Publikums trifft. Bei dieser Kunstschau „Es reicht!“ kann sich niemand der alltäglichen Medienpräsenz der Corona-Krise entziehen.

Emely Gerstmann und Tim Grahlmann spüren für ihre Ausstellung Corona-Themen in der MAZ auf. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir hatten uns gedacht, dass die MAZ an den Wänden die beste Wirkung erzielt“, sagt Tim Grahlmann. „Das passt gut in diese Zeit“, sagt Emely Gerstmann und lässt ihren Blick entlang der Wände kreisen. „Die Schau ist sehr ausdrucksstark“, sagt Kunstlehrerin Ellen Thonack.

