Wittstock

Der Frühling ist zwar noch fern, aber wer ganz genau hinschaut, kann sie schon entdecken, die kleinen vorwitzigen Frühjahrsblüher – so wie hier die Schneeglöckchen am Ufer der Glinze in Wittstock nahe dem Post-Parkplatz.

Sie sind ein kleiner Vorgeschmack auf das, worauf wir uns im Frühjahr freuen können. Immerhin brachten Bauhofmitarbeiter Anfang November vergangenen Jahres 14.000 Blumenzwiebeln in die Erde – Krokusse, Tulpen, Anemonen. Sie werden schon bald das Stadtbild bunter machen.

Dann kommt vielleicht sogar ein bisschen Landesgartenschau-Gefühl auf, auch wenn die Laga in Wittstock schon fast drei Jahre zurückliegt.

Von Björn Wagener