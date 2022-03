Wittstock

Besonders rücksichtslos gingen Diebe in der Nacht zu Dienstag in einem Wittstocker Ortsteil zu Werke. Dort verschafften sich die Täter Zugang zum Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs und machten sich an einem Traktor zu schaffen.

Täter lassen rund 600 Liter Diesel aus Traktor ab

Aus dem Tank des Fahrzeuges ließen die Täter etwa 600 Liter Diesel ab. Durch den Diebstahl und den rabiaten Zugriff auf die Maschine entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Wiederholt Diebstahl von Kraftstoff in der Region

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zu diesem besonders schweren Diebstahl. In der jüngsten Vergangenheit ist es wiederholt zum Diebstahl von Kraftstoff, insbesondere Diesel, gekommen. Ob die Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.

Von MAZonline