Wittstock

Der digitale Ausbau der Schulen in Wittstock verzögert sich. Eigentlich soll das Förderprojekt „Digitalpakt Schule“ helfen, die Digitalisierung in Brandenburger Schulen voranzutreiben. In Wittstock gerät dieses Vorhaben jedoch ins Stocken. Der Grund: Es finden sich keine Firmen, die die Arbeiten ausführen wollen.

Etliche Interessenten, aber kein Angebot

„Auf unsere Ausschreibung hin hatten sich zunächst acht oder neun Interessenten gemeldet, aber keine einzige Firma hat letztlich ein Angebot abgegeben. Es gab absolut nichts, nicht einmal ein überteuertes Angebot“, berichtet Wittstocks Bauamtsleiter Bernd Hamann und ist äußerst überrascht von dieser Situation.

Bei den Arbeiten geht es um die „digitale Vernetzung und strukturierte Verkabelung“ von zunächst zwei Schulen – der Polthier-Oberschule und die Diesterweg-Grundschule in Wittstock. Im nächsten Jahr sollen dann die Waldring-Grundschule und das Städtische Gymnasium folgen.

Wittstock will Schulen bis Ende 2022 digital erschließen

Da der erste Anlauf ins Leere lief, ruhen nun alle Hoffnungen auf die zweite Ausschreibung. Das gesamte Prozedere kostet Zeit. Eigentlich plant die Stadt, alle Schulen in Wittstock bis Ende 2022 digital zu erschließen. Dieser Zeitplan könnte durch die genannten Probleme ins Wanken geraten.

Nachfragen der Stadt bei potenziellen Firmen hätten ergeben, dass die jeweiligen Kapazitäten ausgereizt seien, berichtet Bernd Hamann. Bei Arbeiten an Schulen komme erschwerend hinzu, dass man bestrebt sei, in den Ferien zu bauen, was für die Firmen aber das Zeitfenster für die Arbeiten verkleinert. „Es ist wirklich sehr schwierig“, so der Bauamtsleiter.

Immerhin könne der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Berlinchen im kommenden Jahr beginnen, wenn sich eine Firma dafür findet.

Baugenehmigung für Dacharbeiten steht noch aus

Wann die Dacharbeiten am künftigen Bildungscampus in Wittstock indes losgehen können, ist noch immer nicht genau absehbar. Dort stehe die Baugenehmigung noch aus, so Amtsleiter Bernd Hamann. Die Dacharbeiten sind wichtig, um zu verhindern, dass weitere Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Für den Bildungscampus wird es kein Behelfsdach geben. Vielmehr wird es so fertiggestellt, wie es sich später präsentieren wird.

Von Björn Wagener