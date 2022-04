Wittstock

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag zum Freitag wurde durch Aufhebeln einer Tür in ein Bürogebäude in der Rheinsberger Straße in Wittstock eingebrochen. Dies gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Technische Geräte gestohlen – Kripo sichert Spuren

Aus dem Inneren wurden mehrere technische Geräte, wie zum Beispiel Fernseher und Drucker gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt rund 4000 Euro, teilte die Polizei weiter mit.

Durch die Kriminalpolizei konnten vor Ort diverse Spuren gesichert werden.

Von MAZonline