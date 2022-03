Wittstock

Speiseöl? Da finden sich in den Regalen der Supermärkte in Wittstock dieser Tage meist nur noch leere Kartons. Wann Nachschub kommt, können auch die Mitarbeiterin in den Märkten meist nicht sagen. Auch bei Mehl oder Konserven lichten sich die Regale.

Putins Krieg in der Ukraine tobt immer weiter. Welchen Einfluss hat das auf die Versorgung mit Lebensmitteln vor Ort? Werden jetzt bestimmte Waren knapp?

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rewe-Markt Wittstock: Wir haben keine Engpässe

„Wir haben keine Engpässe“ sagt Volker Weiß, Leiter des Rewe-Marktes in Wittstock. Es gebe jedenfalls keine Mitteilung vonseiten der Unternehmensführung darüber.

Dass etwa Öl kurzzeitig komplett ausverkauft sein kann, hat für ihn vor allem zwei Gründe: „Es werden zum Teil unnormale Mengen gekauft. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht versuchen manche Leute, damit ihre Autos zu betanken. Auf solche hohen Abverkäufe ist der Handel nicht eingestellt.“

Andererseits machten sich auch zusätzliche Verkäufe aufgrund von umfangreichen Sachspenden und Hilfslieferungen für die Ukraine bemerkbar.

Grundsätzlich gebe es derzeit aber keine Nachschubprobleme, auch wenn in den Lieferketten jetzt ukrainische Kraftfahrer fehlten. Und Toilettenpapier, das zu Beginn der Corona-Krise immer mal wieder knapp wurde? „Toilettenpapier wird weiterhin gut gekauft. Aber wir haben genug davon – und es ist auch kein Engpass abzusehen“, sagte Volker Weiß dazu am Mittwoch.

Wie in diesem Supermarkt gibt es überall im Land derzeit einen Mangel an Sonnenblumenöl. Quelle: Steve Reutter

Netto-Marken-Discount: Preisentwicklungen sehr dynamisch

„Wir können aktuell keine Prognosen über künftige Mengen- und Preisentwicklungen geben, da die Situation sehr dynamisch ist“, sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Das Unternehmen, das seine Verkaufsstelle in Wittstock erst am 15. März nach einer Modernisierung wieder geöffnet hat, könne in enger Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten die Nahversorgung „mit allen Produkten des täglichen Bedarfs sicherstellen“, heißt es.

In den vergangenen Wochen sei die Nachfrage in einigen Sortimentsbereichen grundsätzlich auf einem hohen Niveau. Aber darauf habe sich die Logistik eingestellt. Sollte es in Einzelfällen bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen – wie etwa bei aus der Ukraine stammenden Speiseölen – könnten die Kundinnen und Kunden alternativ auf Eigenmarken und Markenartikel zurückgreifen.

Zusätzliche Vorräte an Lebensmitteln nicht nötig

„Es gibt keinen Anlass, zusätzliche Vorräte anzulegen“, sagt Christina Stylianou. Ähnlich beschreibt Aldi-Nord die Situation: „Der Abverkauf einiger Warengruppen, unter anderem bei Speiseölen und Mehl, schwankt derzeit sehr stark von Tag zu Tag“, teilte dazu Unternehmenssprecher Christian Schneider mit. Dadurch könne es sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind.

Die Logistik-Abteilung arbeite jedoch „engagiert“ daran, für Nachschub zu sorgen. „Wir beliefern unsere Filialen täglich mit neuer Ware.

Aldi: Bitte nur haushaltsübliche Mengen einkaufen

„Selbstverständlich stehen wir in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um frühzeitig auf weitere Entwicklungen reagieren zu können“, so Christian Schneider weiter. Er bittet darum, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. Bei größeren Nachfragen behalte sich Aldi vor, die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken.

Von Björn Wagener