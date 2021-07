Wittstock

Sie sind noch nicht am Ziel, aber erste Zwischenergebnisse liegen schon vor: Rund 20 Master-Studierende der Stadtplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg tragen derzeit Ideen zusammen, wie das ehemalige Gelände und die Gebäude des einstigen Obertrikotagenbetriebs (OTB) in Wittstock sinnvoll nachgenutzt werden könnten. Zurzeit ist das einstige Werksgelände eine weitgehende Industriebrache. Denn den OTB gibt es seit 1991 nicht mehr.

30 Jahre nach seinem Ende tragen die angehenden Architekten nun frische Ideen zusammen. Am 7. Juni machten sie sich direkt vor Ort ein Bild von dem Gelände. Heike Liebmann begleitet als Professorin für Stadtumbau an der BTU die Studierenden bei diesem Projekt. Sie kann bereits ein erstes Fazit ziehen.

Grundsätzlich umschreibt sie die Vorstellungen der Studenten als „sehr vielfältig und gut durchdacht“. Bei allen Überlegungen sollte berücksichtigt werden, dass der alte OTB ein Symbolort für die Wittstocker ist. Gleichzeitig stünden sie aber auch Neuem sehr offen gegenüber. Für Heike Liebmann ist eines jedoch ziemlich klar: Das Gelände wird künftig nicht mehr nur einer einzigen Nutzung zugeführt werde. Vielmehr rückt eine Vielfalt unterschiedlicher Möglichkeiten in den Mittelpunkt.

Studierende der Stadtplanung an der BTU Cottbus-Senftenberg vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des früheren Obertrikotagenbetriebes (OTB in Wittstock. Die angehenden Architekten sollen mögliche Nachnutzungsideen entwickeln. Quelle: Björn Wagener

Als Ideen-Beispiele der Studenten nennt sie eine Freiraumnutzung für Sport und Freizeit, eventuell auch im Zusammenhang mit dem künftigen Bildungscampus, der aus dem ehemaligen Tuchfabrik-Ensemble an der Walkstraße hervorgehen soll, oder auch der nahen Schwimmhalle.

Andere Vorstellungen gingen von einer teilweisen gewerblichen Nutzung durch Handwerksbetriebe aus – im Kontext mit erneuerbaren Energien. Das heißt, es könnte ein Ausstellungsbereich für neueste Technologien in diesem Bereich etabliert werden.

Weitere Vorschläge beschreiben eine multifunktionale Zwischennutzung. Man könnte das Areal Künstlern günstig oder kostenfrei zur Verfügung stellen und ihnen bei der Gestaltung freie Hand lassen. So wäre dort Raum für Festivals, Ausstellungen oder Kunstpräsentationen.

Räume für Start-ups könnten entstehen. Auch werde das Wohnen in Teilbereichen in Erwägung gezogen. Auch denkbar: naturnahe und mit wenig Aufwand zu pflegende Flächen wie Blühwiesen. Das würde zudem die Kosten im Rahmen halten.

Bis 1991 wurden im Obertrikotagenbetrieb „Ernst Lück“ in Wittstock Kleidungsstücker hergestellt. Quelle: Hermann Lemcke

Während der Aktion hatten die Studenten zudem 350 Postkarten in Wittstock verteilt. Darauf wurden die Adressaten gebeten, eigene Ideen für die Nachnutzung des alten Fabrikareals zu nennen. „Die Resonanz hätte üppiger sein können, aber wir sind trotzdem zufrieden“, berichtet Heike Liebmann. Den Rücklauf schätzt sie auf etwa 25 Karten.

Die abschließende Vorstellung der Ideen soll voraussichtlich am 19. August in Wittstock stattfinden. So haben die angehenden Architekten noch etwas Zeit, an ihren Ideen zu feilen. Im Nachgang sollen die Ergebnisse so aufbereitet werden, dass „eine kleine Dokumentation entsteht“, wie Heike Liebmann sagt. Diese könnte dann auch dem Eigentümer des Areals zur Verfügung gestellt werden. Im besten Fall regt sie ihn dazu an, eigene Ideen zu entwickeln, was aus dem Gelände einmal werden könnte.

Von Björn Wagener