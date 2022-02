Wittstock

Wittstock hat eine neue Diskussionsplattform. Ab jetzt gibt es an jedem dritten Donnerstag im Monat einen Bürgerdialog mit Bürgermeister Jörg Gehrmann und Pfarrer Hans-Christoph Schütt – das nächste Mal am 17. März um 17.30 Uhr in der Heiliggeistkirche in Wittstock. Dann soll auch ein Vertreter des kreislichen Gesundheitsamtes dazu eingeladen

Die Gastgeber: Pfarrer Hans-Christoph Schütt (l.) und Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Quelle: Björn Wagener

werden. Immerhin wird zu diesem Zeitpunkt die einrichtungsbezogene Impfpflicht gerade eingeführt sein. Thematisch liegen bei diesen Runden erst einmal Corona-Maßnahmen obenauf. Perspektivisch können aber auch andere Dinge in den Fokus rücken.

Das wurde am Donnerstagabend angekündigt. Da erlebte die Stadt den Auftakt dieses neuen Formates. Die Dialoge sind eine Fortführung eines ersten Austauschs auf dem Marktplatz rund um Corona-Maßnahmen am 20. Januar, zu dem die Stadt Wittstock, die Evangelische Kirche und das Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit eingeladen hatten.

Diskussionen über Corona auf alle Ebenen in Wittstock

Acht Teilnehmer waren der Einladung zum Bürgerdialog im Konferenzraum der Touristinformation im Bahnhofsgebäude in Wittstock gefolgt, darunter niemand, der Partei für das Impfen ergriff. Die Gäste hatten sich angemeldet, um mit den beiden Gastgebern Standpunkte und Meinungen auszutauschen – auf gesellschaftlicher, politischer, medizinischer, medialer, persönlicher und sogar theologischer Ebene.

Einigkeit herrschte in der Dankbarkeit, dass ein solches Format in Wittstock überhaupt ermöglicht wird. „Es kommt aber zu spät“, meinte Karl-Heinz Berndt. Meinungsverschiedenheiten hätten schon längst aufgenommen werden sollen, sagte er. Auch empfand er den Rahmen als unpassend. Die Tatsache, dass nur maximal zehn Leute mitdiskutieren durften, habe etwas von „Hinterzimmergesprächen“. Besser wäre es seiner Meinung nach, eine Kirche oder Turnhalle für solche Runden zu nutzen. Er plädierte zudem für „mehr Druck von unten.“

Sorge über Verquickung von Medizin und Politik

Uwe Metlitzky gab seiner Sorge darüber Ausdruck, dass über die Medizin politische Ziele durchgesetzt werden. „Diagnosen geschehen zwischen Arzt und Patient, nicht zwischen Bürger und Politiker“, sagt er. Dass die Politik über die Applikation von Medikamenten bestimme, sei etwas „ganz Neues“. Zentrale Frage aus seiner Sicht: Darf der Staat die Menschen dazu zwingen, bestimmte Medikamente anzuwenden? Auch wies er auf die „fehlende Wissenschaftlichkeit“ hin und zweifelte an der Eignung von PCR-Tests als sichere Diagnose-Instrumente.

Ähnlich sehen das auch Norbert Beckmann und Karsten Simon. Es würden nur noch bestimmte Wissenschaftler gehört, andere seien in der Versenkung verschwunden, meinte Beckmann.

Im Januar hatte es auf dem Wittstocker Marktplatz den ersten Versuch eines Bürgerdialogs gegeben. Hier Bürgermeister Jörg Gehrmann (l.) mit Norbert Beckmann. Quelle: Christian Bark

Umgang mit Ungeimpften in Wittstock kritisiert

Was ihn vor allem stört: Es werde öffentlich über Ungeimpfte gewettert und hergezogen. „Hört doch mal auf! Ich bin kein Tyrann, kein Aggressor – und ich bin auch nicht unsozial. Ich will mich einfach nur nicht impfen lassen“, betonte er. Auch kam daraufhin die Frage auf, warum man seinen Impfstatus überhaupt nennen muss.

Simon sieht eine Spaltung der Gesellschaft durch Politik und Medien. Andersdenkende würden beschimpft und verunglimpft. Er ist sich sicher: „Die allgemeine Impfpflicht wird durchgesetzt.“

Mit Lockerungen nur Druck aus dem Kessel lassen

Mit den angekündigten Lockerungen wolle man jetzt nur zwischenzeitlich „Druck aus dem Kessel“ nehmen. Er fordert eine „schonungslose Aufarbeitung“, gab seiner Sorge darüber Ausdruck, dass „Lobbyisten die Regierung kapern“, die Pharma-Industrie die Politik durchdringe und Interessenkonflikte nicht aufgelöst würden.

„Ich hoffe, dass die Pandemie nicht einen riesigen Schlamassel nach sich ziehen wird, auch hinsichtlich der Haftung der behandelnden Ärzte“, sagte er mit Hinweis auf die seiner Meinung nach unzureichende Aufklärung der Patienten über die Folgen der Impfung.

Jürgen Paul: Gegner der Impfpflicht, aber geimpft

„Ich bin ein Gegner der Impfpflicht, obwohl ich selber geimpft bin“, bekannte Jürgen Paul. Er vertraue der Wissenschaft, sagte er und verwies darauf, dass an den Grundlagen der Impfstoffe schon seit über zehn Jahren geforscht werde – und suchte damit das von Impfgegnern oft genutzte Argument der viel zu kurzen Entwicklungszeit für die Impfstoffe entgegen zu treten.

Besonders nerve Jürgen Paul die seiner Meinung nach ständig verbreitete Alarmstimmung und die Veröffentlichung von Daten und Zahlen, ohne einen echten Überblick zu haben.

Nancy Neumann kritisierte, dass Kleinunternehmer Soforthilfen nur zur Deckung betriebswirtschaftlicher Kosten nutzen durften. Sie findet den Umgang mit Menschen, die sich einfach nur nicht impfen lassen möchten, „erschreckend“ und wies auf die zeitweise langen Warteschlangen vor dem Impfzentrum hin.

CDU-Politiker Jan Redmann war im Januar ebenfalls auf dem Wittstocker Marktplatz anwesend.. Quelle: Christian Bark

Frage nach kostenlosen FFP-2 Masken in Wittstock

Bernd Weber wollte von Bürgermeister Gehrmann wissen, ob von den 550.000 kostenlosen FFP-Masken, die das Brandenburger Gesundheitsministerium sozial schwachen Menschen zur Verfügung stellen will, auch ein Kontingent in Wittstock angekommen ist oder in Aussicht steht. Das verneinte Gehrmann.

Fassungslos gab sich Weber auch über einen evangelischen Gottesdienst in Wittstock. Darin war die Pandemie von einem Geistlichen als „Strafe Gottes“ und „letztes Siegel vor dem Weltuntergang“ bezeichnet worden. Nur die Getauften würden errettet, alle anderen kämen ins Höllenfeuer. Davon distanzierte sich Pfarrer Hans Christoph Schütt vehement: „Ich bin darüber ähnlich erschüttert wie sie“, sagte er.

Bürgermeister Gehrmann und Pfarrer Schütt wünschen sich für die nächsten Bürgerdialoge, dass sie helfen mögen, dass sich die Menschen in der Gesellschaft nicht weiter auseinander dividieren lassen, sondern vielmehr dazu beitragen, die Gräben ein Stück weit zuzuschütten.

Anmeldungen für die nächste Runde am 17. März sind möglich unter: corona@stadt-wittstock.de.

Von Björn Wagener