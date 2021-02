Wittstock: Fahrrad ohne Besitzer sichergestellt

Wittstock

Während eines Einsatzes am Sonntag stelten Polizeibeamte ein Fahrrad in der Burgstraße in Wittstock (Dosse) sicher, weil der Besitzer keinen Eigentumsnachweis dafür vorlegen konnte.

Bei den Ermittlungen fiel der Polizei auf, dass die Rahmennummer des Fahrrades offenbar absichtlich unkenntlich gemacht und anschließend überstrichen worden war. Somit war es nicht möglich, den eigentlichen Besitzer zuzuordnen.

Bei dem Rad der Marke „Focus“ handelt es sich im ein graues 26-er Mountainbike „Black Hills“ mit einer 27 Gang Kettenschaltung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter Tel. 03391/35 40 entgegen.

Von maz-online