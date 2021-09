Wittstock

Das ist eine Punktlandung. Zum 100. Geburtstag von Hubert Boger am vergangenen Sonntag erschien sein Buch „Die Wittstocker Heide“ in einer überarbeiteten Neuauflage. Dahinter steht der Förderverein „Lesewelt Wittstock“ der Bibliothek im Kontor. Damit gratuliert der Verein zum runden Geburtstag.

Somit wird dem Wittstocker Heimatdichter und Ortschronisten Hubert Boger auch posthum der rote Teppich ausgerollt. Er verstarb am 13. März 2010 im Alter von 88 Jahren. Doch der Nachwelt hat er schon zu Lebzeiten einen Schatz der Regionalgeschichte hinterlassen. Diese Sammlung befindet sich in den Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock. Sie ist Bestandteil der neuen Sonderausstellung „Geheimnisse der alten Truhe“ und geht auf drei Nachlässe zur Regionalgeschichte ein.

„Hubert Boger war berühmt und beliebt“, sagte Bibliotheksleiterin Georgia Arndt bei ihrer Festrede am Sonntagnachmittag. „Nahezu Zeit seines Erwachsenlebens hat er Tagebuch geführt“, so Arndt. Während in heutiger Zeit Texte auf dem Computer gespeichert werden und für die vielen Bilder nur eine neue Chipkarte in die Kamera gelegt werden muss, zückte Hubert Boger dafür Jahrzehnte lang Bleistift, Notizbuch und seinen kleinen Fotoapparat.

Der Wittstocker Heimatdichter Hubert Boger in einer Aufnahme von 2004 . Quelle: Gerd-Peter Diederich (Archiv)

Auch wenn er mit seiner Frau Isolde 60 Jahre verheiratet war und noch die diamantene Hochzeit feiern konnte, mit „Erika“ mischte viele Jahre eine zweite Frau in seinem Leben mit. Doch bei „Erika“ handelte es sich nur um die gleichnamige Schreibmaschine.

Beim Festakt trat das Wittstocker Trompetenduo Hannah Schönberg und Jette Weber auf. Jette Weber rezitierte auch Gedichte aus der Feder von Hubert Boger. „Früh hat er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt“, sagte Georgia Arndt. 3000 Gedichte fangen seine Heimatliebe ein. 20 Tagebücher mit wichtigen Zeitungsartikeln enthalten eine umfassende Sammlung über die Region.

Geschenk zum 100. Geburtstag: Der Bibliotheksförderverein „Lesewelt Wittstock“ legte Hubert Bogers Buch „Die Wittstocker Heide“ neu auf. Quelle: Christamaria Ruch

Auch in der MAZ gehörten seine Texte über viele Jahre zum Selbstverständnis. Ab den 1990er Jahren veröffentlichte er seine „Wittstocker Lesebogen“ im Eigenverlag.

Schließlich erschien sein Buch „Von Wittstocker Originalen und anderen Leuten“ im Jahre 2000 erstmals im Regionalverlag Ruppin. Unter die Schar der Gäste mischten sich drei dieser Wittstocker Originale und lieferten sich einen humorvollen Schlagabtausch über das Markttreiben in alter Zeit.

Wittstocker Originale mischten sich unter die Gäste bei der Feststunde für Hubert Boger in der Wittstocker Bibliothek im Kontor. Quelle: Christamaria Ruch

Für Hubert Bogers Sohn Torsten zählt das Buch über die „Wittstocker Heide“ zum gelungensten Werk. Es erschien erstmals 2007 und wurde nun von der „Lesewelt Wittstock“ neu herausgegeben. Dies berührt ihn sehr, wie Torsten Boger immer wieder betonte. Unzählige Male streifte Hubert Boger durch die Wittstocker Heide, seinen Lieblingsort.

Jette Weber (l.) und Hannah Schönberg umrahmten die Feststunde mit Trompetenmusik. Quelle: Christamaria Ruch

Die Neuauflage konnte Dank der finanziellen Unterstützung in Höhe von 2000 Euro durch die Stadt Wittstock umgesetzt werden. Das Buch ist in einer Auflage von 400 Exemplaren erschienen und kann ab sofort in der Bibliothek im Kontor erworben werden. Vereinsmitglied Uta Köhn hat maßgeblichen Anteil an dem Vorhaben, sie war für das Lektorat zuständig. „Auch Hubert Boger war schon zu Lebzeiten ein Original“ sagte sie.

„Für mich war er halt mein Opa“, sagte Hubert Bogers Enkeltochter Miriam. Sie besuchte mit ihrem Vater Torsten den Festakt. Und: „Er hatte immer Zeit für uns, denn als Opa in Rente ging, kamen wir Enkelkinder zur Welt.“ Miriam Boger ist 35 Jahre alt und hat noch einen drei Jahre jüngeren Bruder. Sie erinnert sich an unzählige Besuche bei ihren Großeltern in Wittstock.

Blumen von der Stadt Wittstock an Miriam und Torsten Boger zum Ehrentag von Hubert Boger. Quelle: Christamaria Ruch

Von einem der letzten gemeinsamen Ausflüge mit ihrem Opa gibt es eine Fotografie. Dort steht Hubert Boger bei einer Radtour in die Kyritz-Ruppiner Heide mitten in einem Rapsfeld. Dieses Bild zierte am Sonntag auch die Gedenkstunde. „Meine Großeltern sind ein großes Vorbild für mich, sie waren immer ganz verliebt“, so Miriam Boger.

Torsten Boger rezitierte am Sonntag das Gedicht seiner Vaters „An der Dosse“ in einer neuen Fassung. Aus seiner Sicht fehlte diesem Text von 1943 das richtige Versmaß: „Es klang für mich immer etwas holprig.“ Doch die Kritik daran wollte sein Vater nicht hören. „Ich durfte erst nach seinem Tod daran etwas ändern“, erinnert sich Torsten Boger. Diese veränderte Fassung trug er am Sonntag erstmals vor.

