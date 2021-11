Berlinchen

Ein Brand auf dem Campingplatz „Am Glambecksee“ bei Berlinchen löste am Samstag um 10.58 Uhr einen größeren Einsatz der Wittstocker Feuerwehr aus. Auf dem Campingplatz brannte ein Gebäudekomplex in voller Ausdehnung. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Camperstube und die Rezeption des Campingplatzes sind damit vollständig zerstört. „Die Brandursache ist noch unklar“, sagte der Wittstocker Wehrführer und Einsatzleiter Steffen Müller am Samstagnachmittag auf MAZ-Nachfrage. Unter dem Stichwort Bungalowbrand rückten zunächst Feuerwehrleute aus Berlinchen, Dranse, Sewekow und Wittstock aus.

Brand auf dem Campingplatz „Am Glambecksee“ bei Berlinchen

„Vor Ort haben wir festgestellt, dass der Brand schon ausgedehnt war“, sagte Steffen Müller. Deshalb wurde noch Verstärkung an Atemschutzgeräteträgern aus Wittstock und Zempow hinzugezogen. Wegen der starken Rauchentwicklung waren von den 40 Feuerwehrleuten insgesamt 13 Einsatzkräfte unter Atemschutz im Einsatz.

Die Zufahrt zum Campingplatz "Am Glambecksee" ist schmal . Die Einsatzfahrzeuge reihten sich hintereinander auf. Quelle: Christamaria Ruch

Zehn Fahrzeuge eilten zum Campingplatz. Darunter befand sich auch die 30 Meter lange Drehleiter der Wittstocker Feuerwehr. Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamt waren ebenfalls im Einsatz.

40 Feuerwehrleute aus fünf Wittstocker Wehren am Campingplatz „Am Glambecksee“

„Mit mehreren Rohren erfolgte die Brandbekämpfung von außen, teilweise waren Gebäudeteile schon eingestürzt“, sagte Steffen Müller. Die Solarpaneele auf dem Dach erwiesen sich als größte Herausforderung. „Da kommt man an das Feuer nicht heran, weil es in der Zwischendecke sitzt“, so Müller.

Auch die Rezeption auf dem Campingplatz „Am Glambecksee“ wurde beim Brand zerstört. Quelle: Christamaria Ruch

Die Solarpaneele waren auf den Blechdachplatten installiert. Dicke Qualmwolken stiegen in den Himmel, dazwischen flackerten immer wieder kleine Brandherde auf. „Bei Solaranlagen müssen wir wegen der stromführenden Bestandteile Abstand halten“, sagte Steffen Müller. Hinzu kommt die erhöhte Dachlast, die durch Solarpaneele ausgelöst wird.

Solarpaneele auf dem Dach waren eine Herausforderung für die Feuerwehren aus Wittstock

„Da können wir nur mit Vorsicht von außen löschen“, sagte Steffen Müller. Somit kam auch die Drehleiter mit Atemschutzgeräteträgern zum Einsatz. Diese Technik erleichterte den Zugang zum Brandherd.

„Das Feuer hatten wir schnell unter Kontrolle, aber es gab noch eine Restgefahr“, sagte Einsatzleiter Steffen Müller. An den Gebäudekomplex schloss sich ein Carport mit einem Pkw an. „Unser Hauptaugenmerk bestand dann darin, das Auto zu schützen – das ist gelungen“, so Müller.

13 Atemschutzgeräteträger kamen auf dem Campingplatz "Am Glambecksee" zum Einsatz. Quelle: Christamaria Ruch

Campingplatz liegt idyllisch am Glambecksee

Der Campingplatz grenzt an den Glambecksee. Damit stand den Feuerwehrleuten unbegrenzt Wasser zur Verfügung. Im Zuge des Einsatzes kam auch Druckluftschaum am gesamten Brandort zum Einsatz. Dieser hat eine bessere Löschwirkung als Wasser, dringt besser in das Brandgut ein und kann effektiver einen Brand bekämpfen.

Der Wittstocker Wehrführer Steffen Müller übernahm die Einsatzleitung beim Brand auf dem Campingplatz. Quelle: Christamaria Ruch

Der Campingplatz liegt abgelegen und ist über eine schmale Straße zu erreichen. „Dadurch dauerte es natürlich auch, bis wir am Einsatzort eingetroffen sind“, sagte Steffen Müller. Zu diesem Zeitpunkt stand der Gebäudekomplex bereits voll in Flammen.

Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Sie übergaben den Brandort an die Polizei, die nun die kriminaltechnische Ermittlung übernimmt. „Wir leisten keine Brandwache“, sagte Steffen Müller.

Von Christamaria Ruch