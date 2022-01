Wittstock

Der Sturm in der Nacht von Samstag zu Sonntag sowie später am Sonntag hat im Raum Wittstock eine ganze Reihe von Feuerwehreinsätzen ausgelöst. „Fast alle Einheiten waren im Einsatz – bis auf jene in Biesen“, sagte Wittstocks Wehrführer am Sonntagmittag. Meist ging es um umgestürzte Bäume.

Los ging es am Samstag um 19.50 Uhr. Da lag ein Baum im Bereich zwischen Rote-Mühle in Wittstock und Klein Haßlow quer über der Straße und musste beräumt werden. Um 21 Uhr folgte ein ähnlicher Einsatz zwischen Babitz und Schweinrich.

Einsatz-Marathon der Feuerwehren im Raum Wittstock

Um 3.18 Uhr folgte ein Alarm, weil ein abgebrochener Ast zwischen Wulfersdorf und Freyenstein – im Bereich Dudel – von der Straße geräumt werden musste.

Die Feuerwehr räumt einen umgestürzten Baum von der Bahnstrecke zwischen Fretzdorf und Dossow. Quelle: Feuerwehr Wittstock

Um 5.24 Uhr wurden die Einheiten aus Christdorf, Fretzdorf und Rossow alarmiert, weil im Bereich Christdorf-Karstedtshof ein Baum über der Straße lag.

Um 5.30 Uhr rückten die Einheiten aus Berlinchen, Dranse und Sewekow aus. Ein Baum lag zwischen Sewekow und Buchholz quer über der Straße.

Aus dem gleichen Grund wurden um 7.03 Uhr die Einheiten aus Zootzen und Dossow nach Gadow alarmiert.

Um 7.36 Uhr rückten die Einheiten aus Sewekow, Berlinchen und Dranse abermals zu einem Beräumungseinsatz zwischen Dranse und Walkmühle aus.

Die Einheiten aus Rossow und Fretzdorf wurden um 7.54 Uhr alarmiert, weil ein Baum über der Bahnstrecke im Bereich Fretzdorf-Dossow lag.

Lose Dachziegel in der Schwedenstraße in Wittstock

Gegen 11.15 Uhr rückte die Feuerwehr Wittstock aus. Grund: Lose Dachziegel auf einem Haus in der Schwedenstraße.

Wenig später – um 11.27 Uhr – ging es wieder um einen umgestürzten Baum – diesmal zwischen Karstedtshof und Papenbruch. Die Einheiten aus Rossow, Fretzdorf und Christdorf klärten die Situation.

Gegen 11.50 Uhr folgte ein Einsatz der Einheiten aus Zempow und Sewekow. Zwischen Zempow und Flecken Zechlin musste ein Baum von der Straße geholt werden.

Der Sturm hat sich im Laufe des Sonntags zwar leicht gelegt, aber weitere Einsätze sind nicht ausgeschlossen.

Von Björn Wagener