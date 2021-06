Wittstock

Einen Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht zum Mittwoch in Wittstock. Gegen 23.40 Uhr rückten Einheiten aus Wittstock und Biesen in der Kyritzer Straße an.

Brand in einer Elektroanlage

In einem dortigen Mehrfamilienhaus gab es offenbar einen Schaden an der Elektroanlage, über die ein Haushaltsgerät versorgt wurde. Laut Polizeibericht war zuerst einem 17-Jährigen der Rauch aufgefallen, da er von dessen Geruch wach wurde.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Es schmorte, kokelte, und es entwickelte sich Rauch. Die Feuerwehr konnte rasch löschen, aber die Bewohner der Wohnung verbrachten die restliche Nacht bei Nachbarn, wie die Polizei mitteilt. Die anderen Bewohner mussten das Haus während des Feuerwehreinsatzes kurzfristig verlassen, konnten dann aber wieder zurück. Gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet.

Niemand wird verletzt – Schaden bei 500 Euro

Die Feuerwehr war mit 30 Leuten und sechs Fahrzeugen vor Ort. Das berichtet Wittstocks Wehrführer Steffen Müller. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 500 Euro.

Von MAZonline