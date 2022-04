Wittstock

Die neue Unterkunft für Flüchtlinge an der Ecke Rheinsberger Straße/Rackstädter Weg in Wittstock ist weiterhin nur zur Hälfte belegt. Grund: Auf einer Etage stehen noch immer bauliche Restarbeiten aus. Das teilt Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises, auf Nachfrage mit. Erst wenn diese abgeschlossen sind, kann die Unterkunft komplett bezogen werden. Sie bietet dann Platz für 80 Menschen.

Männer unterschiedlicher Nationalitäten in Wittstock untergebracht

Gegenwärtig seien in dem Wohncontainerkomplex allein geflüchtete Männer unterschiedlicher Nationalität untergebracht, die sich bis zu ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine aufhielten. „Sollten Familienangehörige nachkommen, wäre auch eine gemeinsame Unterbringung möglich“, so Alexander von Uleniecki weiter.

Baubeginn für zweite Unterkunft beginnt in demnächst

Wenn die Unterkunft an der Rheinsberger Straße/Rackstäder Weg fertig gestellt ist, solle auch mit dem Aufbau der zweiten Unterkunft auf dem Gelände des DRK in der Ackerstraße „mit Hochdruck“ begonnen werden, wie es vom Landkreis heißt. Die Verwaltung rechnet damit, dass im Juni dort die ersten Menschen untergebracht werden können.

Von Björn Wagener