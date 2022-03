Wittstock

Nachdem eine 62-jährige Wittstockerin am Donnerstagvormittag in einer Bank Bargeld abgeholt hatte und anschließend in ihr Auto in der Kirchgasse steigen wollte, stolperte ein Mann unmittelbar vor ihrem Pkw.

Frau eilt angeblich Bedürftigem zu Hilfe – und wird bestohlen

Weil er Hilfe zu benötigen schien, eilte die 62-Jährige zu ihm. Dabei verschloss sie ihren Pkw nicht; als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Hintertür geöffnet worden war.

Aus dem Auto hatte ein zweiter Täter ihre auf der Rücksitzbank liegende Handtasche gestohlen. In dieser befanden sich unter anderem Bargeld, ein Mobiltelefon, persönliche Dokumente und Schlüssel. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Sturz war möglicherweise nur ein Ablenkungsmanöver

Die Polizei nimmt an, dass der Sturz des Mannes ein Ablenkungsmanöver war, sodass sich der zweite Täter an den persönlichen Sachen der 62-Jährigen zu schaffen machen konnte.

